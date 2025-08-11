6 cựu tù binh Bắc Triều Tiên đề nghị được hồi hương

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/8 cho biết gần đây, cơ quan này đã tiếp nhận đề nghị được hồi hương từ 6 cựu tù binh Bắc Triều Tiên còn sống (đều đã ngoài 80, 90 tuổi). Đây là những người từng bị bắt trong chiến tranh, bị giam giữ trong suốt thời gian dài tại Hàn Quốc nhưng không chịu từ bỏ tư tưởng Cộng sản.Nhóm vận động hồi hương ông Ahn Hak-sop, một trong số các cựu tù binh miền Bắc, ngày 18/8 đã mở buổi họp báo, hối thúc Chính phủ Hàn Quốc trao trả ông Ahn về nước qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm căn cứ theo Công ước Geneve. Ngoài ông Ahn, năm người khác còn sống cũng đã yêu cầu được Chính phủ Hàn Quốc trao trả về quê nhà.Một quan chức Chính phủ cho biết đã nắm rõ yêu cầu của những tù binh miền Bắc, nhưng hiện Chính phủ chưa quyết định có xúc tiến hồi hương họ hay không.Ông Ahn bị miền Nam bắt giữ vào tháng 4/1953, bị kết tội căn cứ theo theo Luật an ninh quốc gia (tội tiếp tay cho địch), phải ngồi tù suốt 42 năm trước khi được trả tự do năm 1995.Sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 15/6/2000, đã có 63 tù binh được trao trả cho phía miền Bắc vào tháng 9 cùng năm. Tuy nhiên, khi đó ông Ahn đã lưu lại để "đấu tranh cho tới khi nào quân đội Mỹ chịu rời đi". Kể từ đó cho tới nay, vẫn chưa có thêm đợt hồi hương nào khác được thực hiện.