Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh về trách nhiệm đưa tin đúng sự thật của báo chí

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết tại cuộc họp Nội các ngày 18/8, Tổng thống Lee Jae Myung đã nhấn mạnh rằng báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát và kiểm soát Chính phủ. Tuy nhiên, báo chí cũng phải chỉnh sửa những thông tin sai sự thật hoặc cố ý bóp méo sự thật, cũng như phải chịu trách nhiệm về việc đăng tải những thông tin đó.Phát biểu này được Tổng thống đưa ra trong quá trình nghe Bộ Văn hóa báo cáo và thảo luận tự do về phương án nâng cao hiệu quả quảng bá chính sách của Chính phủ.Bà Kang cho biết trong phần thảo luận tự do của các Bộ trưởng, đã có ý kiến chỉ ra rằng tại một số nước như Anh, Canada, tỷ trọng quảng cáo kỹ thuật số chiếm 65% trong quảng cáo của Chính phủ. Do đó, nên để một cơ quan thứ ba đứng ra kiểm chứng về hiệu quả quảng cáo của Chính phủ, nâng cao tính minh bạch trong quá trình thực hiện quảng cáo. Cũng có ý kiến cho rằng quá trình triển khai quảng cáo Chính phủ chưa phản ánh được sự thay đổi của môi trường truyền thông.Tổng thống đã ra chỉ đạo rà soát lại tiêu chuẩn đánh giá về hiệu quả quảng bá chính sách, nắm bắt và báo cáo về phương thức quảng bá, tình tình vận hành các kênh quảng bá của mỗi bộ ngành. Ông Lee khẳng định việc truyền đạt chính xác, rõ ràng để người dân cảm nhận được hiệu quả của các chính sách là hết sức quan trọng. Và việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc chi tiền cho các hoạt động quảng bá.Tổng thống đã yêu cầu các cơ quan hãy cân nhắc từ góc độ người dân, những người tiếp nhận thông tin chính sách, thay vì sự thuận tiện của cơ quan mình, để xây dựng đề án quảng bá chính sách hiệu quả hơn.Cuối cùng, Tổng thống nhấn mạnh với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, nhất định phải trải qua quá trình thảo luận công khai để người dân hiểu rõ, dù đẩy nhanh tiến độ nhưng không được thực hiện một cách cẩu thả.Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Chính phủ có gia tăng quảng cáo trên YouTube hay không, phát ngôn viên Kang cho biết cuộc họp cùng ngày mới chỉ dừng lại ở mức báo cáo, không đề cập tới một phương tiện hay nền tảng nào cụ thể.