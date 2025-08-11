Năng lực AI của doanh nghiệp Hàn Quốc vượt bình quân khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Photo : KBS News

Hãng Dell Technologies có trụ sở tại Mỹ ngày 19/8 công bố báo cáo “Xây dựng kế hoạch chiến lược triển khai trí tuệ nhân tạo (AI)” phân tích về xu hướng ứng dụng AI của các doanh nghiệp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ủy thác cho công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu IDC (Mỹ) tiến hành.Theo khảo sát này, 32% các doanh nghiệp Hàn Quốc đã triển khai AI trong nhiều công việc khác nhau, hoặc coi năng lực AI là yếu tố cốt lõi tạo lợi thế cạnh tranh, vượt mức trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (24%). Ngược lại, tỷ lệ các doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết năng lực AI của họ vẫn ở giai đoạn đầu là 26%, thấp hơn mức trung bình 31% của khu vực.Với sự lan rộng của AI trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quy mô thị trường máy chủ dự kiến đạt 23,9 tỷ USD trong năm nay. Chi tiêu cho AI tạo sinh cũng đang được nâng lên, với 84% các doanh nghiệp khu vực dự kiến phân bổ từ 1-2 triệu USD cho các sáng kiến trong năm nay.Các thách thức chính trong quá trình triển khai AI tạo sinh mà doanh nghiệp chỉ ra bao gồm: chi phí công nghệ thông tin (IT) tăng, rủi ro về việc tuân thủ quy định, quy chế của Chính phủ, việc đáp ứng các yêu cầu về tính bền vững. An ninh và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng là mối quan tâm hàng đầu. Các doanh nghiệp kỳ vọng nhà cung cấp giải pháp bên ngoài không chỉ đảm bảo an ninh hệ thống AI mà còn hỗ trợ hiện đại hóa hạ tầng và cung cấp mô hình AI tùy chỉnh. Theo đó, báo cáo phân tích rằng nhà cung cấp nào đưa ra được giải pháp toàn diện, dễ thích ứng và có khả năng mở rộng sẽ chiếm ưu thế cạnh tranh trên thị trường trong tương lai.Với từng ngành nghề, 72% doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng dự đoán rằng AI tạo sinh sẽ mang lại đổi mới thị trường trong 18 tháng tới, với các lĩnh vực ứng dụng chính gồm phát hiện gian lận, phòng chống rửa tiền và cải thiện hiệu quả vận hành. 78% doanh nghiệp chế tạo đang sử dụng AI, và 54% sử dụng AI tạo sinh để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, bảo trì dự đoán và quản lý chất lượng. Các doanh nghiệp năng lượng có tỷ lệ áp dụng AI là 83% và AI tạo sinh là 73% nhằm tối ưu hóa mạng lưới điện, bảo trì dự đoán và nâng cao hiệu quả phân phối năng lượng. Trong lĩnh vực y tế, 86% doanh nghiệp đang sử dụng AI, và 59% áp dụng AI tạo sinh trong chẩn đoán, phân tích dự đoán và lập kế hoạch điều trị cá nhân hóa. Ngành bán lẻ cũng đang tích cực áp dụng AI (82%) và AI tạo sinh (63%), đồng thời có xu hướng mở rộng đầu tư.