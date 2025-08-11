Hai dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp sắp sửa được triển khai tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

"OneWeb", dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp do Eutelsat (liên doanh Pháp-Anh) vận hành và "Starlink" của SpaceX (Mỹ) đang đồng loạt tăng tốc chuẩn bị triển khai dịch vụ tại Hàn Quốc, có khả năng sẽ được thương mại hóa ngay trong năm nay.KT SAT, công ty con của tập đoàn viễn thông KT (Hàn Quốc) chuyên về dịch vụ vệ tinh, ngày 18/8 cho biết gần đây thiết bị của OneWeb đã được cơ quan chức năng Hàn Quốc phê chuẩn. Eutelsat đang tiến hành kết nối với các điểm mạng (PoP) nội địa tại Hàn Quốc. Một đại diện của KT SAT cho biết hiện tại, OneWeb đang lắp thiết bị PoP, dự kiến sẽ hoàn tất lắp đặt trong tháng 8 và có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ trong tháng 9 tới.Hãng SpaceX cũng đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị triển khai dịch vụ tại Hàn Quốc. Vào ngày 11/8 vừa qua, thiết bị ăng-ten của SpaceX đã được Viện nghiên cứu tần số quốc gia Hàn Quốc cấp chứng nhận phù hợp. Đại diện của hãng cho biết ngay sau khi hoàn tất các thủ tục chứng nhận thiết bị, SpaceX sẽ khởi động ngay dịch vụ sau một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị.Dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp là công nghệ viễn thông thế hệ mới, trong đó hàng trăm đến hàng nghìn vệ tinh quay quanh Trái đất ở độ cao từ 300 đến 1.500 km, mỗi ngày hơn 10 vòng, để cung cấp dịch vụ internet. Công nghệ này cho phép duy trì kết nối ngay cả khi hạ tầng mặt đất bị gián đoạn hoặc ở các khu vực hải đảo, miền núi vốn khó tiếp cận mạng viễn thông hiện có, từ đó đóng vai trò bổ trợ cho các mạng viễn thông di động truyền thống.