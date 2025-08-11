Chính phủ Hàn Quốc nâng mục tiêu công suất năng lượng tái tạo cho đến năm 2030

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 18/8 đã báo cáo lên Ủy ban đặc biệt tại Quốc hội về ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Theo báo cáo, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nâng mục tiêu công suất của năng lượng tái tạo đến năm 2030 cao hơn mức đã được đưa ra trong "Kế hoạch cơ bản về cung và cầu đối với điện" lần thứ 11 công bố vào hồi đầu năm, và sẽ phản ánh vấn đề này trong mục tiêu Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) tới năm 2035; cũng như trong "Kế hoạch cơ bản về năng lượng tái tạo mới" lần thứ 6.Cụ thể, công suất của năng lượng tái tạo sẽ được nâng từ 33,3 GW vào năm 2024 lên 78 GW vào năm 2030, với mức tăng trung bình 7,8 GW/năm. Tuy nhiên, tỷ trọng phát điện từ năng lượng tái tạo của Hàn Quốc năm 2023 mới đạt 8,4%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 35,8% của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), và chỉ bằng một phần ba của Nhật Bản, nước có điều kiện địa lý tương đồng.Để mở rộng cung cấp năng lượng tái tạo, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến huy động sự tham gia của các ban ngành hữu quan nhằm tìm kiếm địa điểm phù hợp, góp phần rút ngắn thời gian đánh giá tác động môi trường đối với nhà máy điện gió, cải thiện thủ tục cấp phép, mở rộng quy mô về điện mặt trời kết hợp nông nghiệp, cũng như nới lỏng quy định khoảng cách an toàn đối với điện mặt trời.Bộ Môi trường cũng quyết định đưa máy bơm nhiệt làm một trong những biện pháp giảm lượng khí thải nhà kính trong NDC tới năm 2035. Hàn Quốc sẽ ưu tiên lắp đặt máy bơm nhiệt chạy bằng năng lượng tái tạo ở các khu vực chưa có khí gas đô thị, hỗ trợ khi lắp đặt tại các khu nhà mới, và dự kiến lập biểu giá điện riêng cho thiết bị này.Ngoài xe ô tô thông thường, Bộ Môi trường cũng sẽ lập lộ trình điện hóa cho máy móc xây dựng, nông nghiệp và tàu thuyền. Đặc biệt, Chính phủ sẽ duy trì chính sách hỗ trợ cho đến khi tỷ trọng xe ô tô điện đạt 30% số xe mới, thay vì chỉ cắt giảm dần trợ cấp như định hướng trước đây.Những người chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe ô tô điện sẽ được nhận thêm trợ cấp. Ngược lại, các hình thức hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch như giảm thuế xăng dầu, thuế tiêu thụ đặc biệt và trợ cấp xăng dầu sẽ được thu hẹp theo từng giai đoạn, nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang xe ô tô điện.Mặt khác, Hàn Quốc cũng dự kiến đến năm 2040 sẽ lần lượt đóng cửa 40 nhà máy phát điện bằng than đá đã hoạt động trên 30 năm, để thực hiện cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về việc xóa bỏ hoàn toàn nhà máy nhiệt điện bằng than vào năm 2040. Chính phủ cũng cho rằng cần có một đạo luật riêng để xử lý vấn đề đóng cửa và bồi thường liên quan đến vấn đề này.