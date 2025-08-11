Photo : YONHAP News

Giáo sư Victor Cha, người đứng đầu Chương trình phụ trách nghiên cứu bán đảo Hàn Quốc “The Korea Chair” của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Mỹ, nhận định do không đạt được thành quả ngoại giao tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ mong muốn một thành quả rõ nét hơn tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8 tới.Ông Victor Cha đánh giá cuộc hội đàm tại Alaska ngày 15/8 vừa qua không phải là "một thắng lợi lớn" của Tổng thống Trump, ví cuộc gặp này với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 tại Hà Nội, kết thúc khi hai bên không đạt được thỏa thuận nào.Chuyên gia này chỉ ra rằng lãnh đạo Mỹ-Nga đã khép lại cuộc gặp mà không tham dự tiệc trưa như kế hoạch ban đầu, không khác nào những gì Tổng thống Trump đã làm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tại Hà Nội. Khi đó, ông Trump đã nói không có thỏa thuận nào đạt được và rời khỏi cuộc họp sớm.Trong bối cảnh trên, Tổng thống Trump có lẽ sẽ muốn đạt được thành công vào tuần tới vì lãnh đạo Nhà Trắng không thích thất bại liên tiếp. Điều này có thể là tín hiệu tích cực cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ.Trong khi đó, ông Sydney Seiler, cố vấn cấp cao của CSIS, cũng dự đoán không khí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới sẽ "không tồi". Chuyên gia này cho rằng hai nhà lãnh đạo sẽ có thể xây dựng mối quan hệ ở một mức độ nhất định. Ít nhất, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thể hiện hình ảnh rằng ông có thể trở thành một đối tác của Tổng thống Mỹ không kém những chính khách bảo thủ khác.Cố vấn Seiler nhận định sự phối hợp Hàn-Mỹ trong chính sách với Bắc Triều Tiên có thể là một thành quả của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới. Cả hai nhà lãnh đạo đều đang có ý định thúc đẩy ngoại giao thượng đỉnh với miền Bắc. Chuyên gia này phân tích Tổng thống Trump sẽ cảm thấy thoải mái với việc đứng về phía Tổng thống Lee trong việc nhanh chóng tương tác với Bắc Triều Tiên. Ở góc độ của Tổng thống Lee, đây có thể là một thành quả ngoại giao.Tuy nhiên, ông này cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump có thể yêu cầu lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, và hai bên có thể bất đồng về vấn đề này.