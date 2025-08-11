Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 25/8 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18/8 đã có buổi gặp với Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth và Andy Kim đang có chuyến thăm đến Hàn Quốc.Tại đây, hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương như tăng cường đồng minh Hàn-Mỹ, thúc đẩy hợp tác kinh tế cũng như tình hình khu vực và thế giới.Ông Lee cũng bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này sẽ đạt được những kết quả cụ thể, đặc biệt là tạo cơ hội có được thành tựu thực chất trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề hợp tác đóng tàu giữa hai nước. Tổng thống Lee nhấn mạnh Seoul muốn phát triển mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai trong cả an ninh, kinh tế và khoa học công nghệ tiên tiến. Quốc hội Mỹ cần đóng vai trò chủ chốt trong quá trình này.Đáp lại, các Thượng nghị sĩ Mỹ cho biết Washington cũng kỳ vọng lớn vào việc hợp tác với Hàn Quốc, một cường quốc kinh tế trên thế giới và là nước dẫn đầu về đổi mới công nghệ tiên tiến. Các quan chức này cam kết sẽ nỗ lực hết sức ở cấp Quốc hội để bảo đảm hai bên đạt được thành quả thực chất.Liên quan đến việc Tổng thống Lee sẽ đến thăm Nhật Bản để gặp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru trước khi sang Mỹ, các Nghị sĩ Mỹ nhận định đây là dấu hiệu cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Seoul trong việc củng cố hơn nữa quan hệ Hàn-Nhật; cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, qua đó nâng cao hơn nữa vị thế và vai trò của Hàn Quốc trên trường quốc tế.