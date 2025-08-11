Cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp cung Deoksu khi về đêm

Photo : YONHAP News

Ban quản lý di tích cung điện và lăng tẩm thuộc Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc cùng Viện xúc tiến di sản quốc gia ngày 19/8 cho biết sẽ tổ chức chương trình mang tên "Điện Seokjo cung Deoksu về đêm" từ ngày 10/9-26/10, vào các ngày từ thứ Tư đến Chủ nhật hàng tuần.Chương trình này cho phép du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của điện Seokjo (Thạch Tạo), công trình kiến trúc cận hiện đại thuộc cung Deoksu (Đức Thọ).Người tham gia sẽ được nghe thuyết minh khi tham quan nội thất bên trong điện, sau đó di chuyển lên tầng 2 để ngắm cảnh đêm từ khu vực ban công. Khách tham quan cũng có thể thưởng thức gabae (cách gọi "cà phê" thời Joseon) kèm các món tráng miệng.Ở phòng tiếp khách tầng một của điện Seokjo, du khách sẽ được thưởng thức một buổi nhạc kịch lấy bối cảnh vương thất Đại Hàn Đế Quốc, mặc thử những món đồ trong thời kỳ cận đại của Hàn Quốc và chụp ảnh lưu niệm.Ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn người tham gia chương trình. Người dân có thể đăng ký tham gia trên trang web "Ticketlink" từ 2 giờ chiều ngày 20-26/8. Sau khi trúng tuyển, người dân có thể chọn ngày và khung giờ muốn trải nghiệm để đặt vé. Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký một lần, với số lượng tối đa là 18 người cho một lần trải nghiệm và 54 người trong một ngày. Người trên 65 tuổi, người khuyết tật, người có công với đất nước có thể đặt vé qua điện thoại.Ban quản lý di tích cung điện và lăng tẩm cho biết tổng cộng 1.890 người có thể tham gia chương trình này, bày tỏ hy vọng đây sẽ là cơ hội để hiểu rõ hơn về lịch sử cung Deoksu, hoàng cung của Đại Hàn Đế Quốc.