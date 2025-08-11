Hội thánh Tin lành Hàn Quốc xem xét nối lại xây dựng bệnh viện tim Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hội thánh Phúc âm toàn vẹn Yoido, Hội thánh Tin lành lớn nhất tại Hàn Quốc, đang xem xét nối lại việc xây dựng Bệnh viện tim Bình Nhưỡng tại Bắc Triều Tiên, một dự án đã bị gián đoạn từ năm 2010.Phía Hội thánh cho biết Mục sư quản nhiệm Lee Young-hoon đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young vào ngày 11/8 vừa qua, nhất trí về việc hợp tác tái khởi động việc xây dựng bệnh viện.Các lịch trình tiếp theo như thời điểm cụ thể nối lại công trình sẽ được Chính phủ tham vấn với phía Bắc Triều Tiên để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, hiện phía miền Bắc đã cắt đứt liên lạc với phía Hội thánh, nên chưa rõ liệu nước này có chấp nhận khởi động lại việc xây dựng hay không.Trước đó, vào tháng 6/2007, Mục sư danh dự Cho Yong-gi của Hội thánh trên đã thăm miền Bắc và đạt được thỏa thuận với Liên đoàn Cơ đốc giáo Bắc Triều Tiên về việc xây dựng bệnh viện. Công trình đã được khởi công vào cuối năm đó.Tuy nhiên, sau vụ quân đội miền Bắc bắn chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc vào năm 2010 khiến quan hệ liên Triều rơi vào căng thẳng, dự án đã bị đình chỉ khi tiến độ xây dựng đã hoàn thành khoảng 70%.Bệnh viện tim Bình Nhưỡng được thiết kế gồm 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn 20.000 m², quy mô 280 giường bệnh. Đây là dự án viện trợ y tế nhằm điều trị bệnh tim cho người dân Bắc Triều Tiên, trong đó có kế hoạch cử đội ngũ y bác sĩ từ phía Hàn Quốc sang hỗ trợ.