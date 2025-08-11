Chủ tịch công ty phát hành đồng tiền ổn định Circle dự kiến đến thăm Hàn Quốc vào cuối tháng 8

Photo : YONHAP News

Giới tài chính Hàn Quốc ngày 18/8 cho biết ông Heath Tarbert, Chủ tịch Circle Internet Group, công ty phát hành đồng tiền ổn định Circle, dự kiến sẽ đến thăm Hàn Quốc vào cuối tháng 8.Ông Tarbert sẽ có các cuộc gặp liên tiếp với lãnh đạo cấp cao của 4 ngân hàng lớn của Hàn Quốc là Kookmin, Shinhan, Hana và Woori, cũng như các nhân vật chủ chốt trong ngành tài sản số. Vì Circle là một trong những đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới, nên những cuộc thảo luận về phương án hợp tác kinh doanh đa dạng tại Hàn Quốc dự kiến sẽ được tiến hành trong các buổi gặp.Ngoài ra, Chủ tịch Tarbert cũng có thể sẽ gặp gỡ quan chức Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành của Hàn Quốc, những bên đang thúc đẩy lập khung pháp lý cho đồng tiền ổn định.Tiền ổn định là loại tiền ảo có giá trị gắn liền với một tài sản cụ thể, khác với Bitcoin hay Ethereum vốn có biến động mạnh về giá. Tại Mỹ, các đồng tiền ổn định như Tether và Circle đang được phát hành và lưu hành hợp pháp, gắn với giá trị đồng USD.Trong khi đó, Hàn Quốc hiện chưa có luật liên quan đến việc phát hành và lưu hành đồng tiền ổn định. Quốc hội Hàn Quốc đã trình nhiều dự thảo luật nhằm thiết lập khung pháp lý cho đồng tiền này.