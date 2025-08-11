Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc ban cảnh báo sốt rét trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 19/8 đã ban cảnh báo sốt rét trên phạm vi toàn quốc lần đầu tiên trong năm nay sau khi phát hiện ký sinh trùng sốt rét Plasmodium trong loài muỗi trung gian truyền bệnh (muỗi Anopheles).KDCA phối hợp với Bộ Quốc phòng và chính quyền các địa phương tiến hành giám sát muỗi truyền bệnh sốt rét từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao như thủ đô Seoul, thành phố Incheon, phía Bắc tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon nhằm theo dõi số cá thể muỗi cũng như tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng.Kết quả giám sát chung cho thấy số cá thể muỗi truyền bệnh trung bình mỗi ngày trong năm nay giảm 54,4% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn trong tuần thứ 29 của năm, nên lượng muỗi trong tuần thứ 31 (từ ngày 27/7-2/8) đã tăng 46,9% so với bình quân mọi năm, và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trường hợp muỗi mang ký sinh trùng sốt rét Plasmodium được phát hiện tại huyện Yanggu (tỉnh Gangwon) trong tuần thứ 31, trùng với thời điểm số lượng muỗi gia tăng.Từ đầu năm đến ngày 13/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 373 ca sốt rét, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái (443 ca). Tính đến ngày 13/8, số ca sốt rét bùng phát theo cụm cũng giảm, với 16 vụ được ghi nhận so với 22 vụ cùng kỳ năm ngoái. “Bùng phát theo cụm” có nghĩa là khi tại khu vực nguy cơ cao, có từ 2 bệnh nhân trở lên phát bệnh trong vòng bán kính 1 km và thời gian xuất hiện triệu chứng cách nhau không quá 14 ngày.