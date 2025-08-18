Hàn Quốc và New Zealand trao đổi phương án tăng cường hợp tác kinh tế

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin-a ngày 19/8 đã có buổi gặp với Trợ lý Thứ trưởng phụ trách khu vực châu Á-châu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao New Zealand Grahame Morton tại Seoul (Hàn Quốc), trao đổi ý kiến về phương án tăng cường quan hệ song phương.Tại đây, bà Kim khẳng định Chính phủ Hàn Quốc nhất trí với việc cần nâng cấp quan hệ với New Zealand lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025, bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường một cách toàn diện.Ngoài ra, Điều phối viên kinh tế và ngoại giao Hàn Quốc Kim Hee-sang trong cùng ngày cũng có cuộc gặp với Trợ lý Thứ trưởng New Zealand, nhấn mạnh việc hợp tác kinh tế giữa các nước có chung lập trường trong khu vực rất quan trọng, trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng trên toàn cầu.Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế hợp tác kinh tế mà cả hai bên cùng tham gia như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF); đồng thời cũng đồng tình về tầm quan trọng chiến lược của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).Mặt khác, ông Kim Hee-sang cho biết Hàn Quốc đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào tháng 10 tới tại thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), bày tỏ hy vọng Thủ tướng New Zealand sẽ thăm Hàn Quốc nhân dịp này.