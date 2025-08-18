Bắc Triều Tiên nhắc đích danh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/8 đưa tin cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong một ngày trước đã chủ trì cuộc họp với các Vụ trưởng chủ chốt của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un về chính sách đối ngoại.Bà Kim khẳng định Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Muyng đang cố gắng phô trương rằng quan hệ liên Triều sẽ có sự thay đổi nhờ "nỗ lực chân thành". Tuy nhiên, cho dù Seoul có che giấu bản chất đối đầu dưới danh nghĩa hòa bình thì cũng giống như cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.Phó Chủ tịch Kim còn phản bác phát biểu cho rằng lòng tin tưởng lẫn nhau sẽ được khôi phục dựa trên những hành động nhỏ của Tổng thống Lee, nhận định từng câu, từng chữ đều là ảo tưởng và là giấc mơ hão huyền. Quan chức này nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đã tận mắt chứng kiến và trải qua sự đổi thay từ chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đến Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol, cũng như nền chính trị "bẩn thỉu" của Hàn Quốc suốt nhiều thập kỷ qua. Dù mang danh nghĩa "bảo thủ" hay "dân chủ", tham vọng đối đầu của Seoul với Bình Nhưỡng vẫn không hề thay đổi. Theo đó, Tổng thống Lee Jae Myung không phải là người có thể thay đổi dòng chảy lịch sử ấy.Ngoài Tổng thống Lee, bà Kim còn nêu đích danh các quan chức Hàn Quốc như Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young, Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun, chỉ trích việc họ từng phát biểu trong phiên điều trần ứng cử viên Bộ trưởng tại Quốc hội Hàn Quốc rằng chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù.Liên quan đến cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) bắt đầu từ ngày 18/8, bà Kim gọi đây là cuộc diễn tập chiến tranh xâm lược. Phó Chủ tịch Kim nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần chú ý đến việc Seoul và Washington đang xem xét kế hoạch tác chiến chung mới mang tên "5022", nhằm sớm loại bỏ năng lực hạt nhân và tên lửa của miền Bắc, cũng như mở rộng tấn công vào Bắc Triều Tiên.Bà Kim cũng tuyên bố rõ ràng Seoul không có chỗ đứng trong các hoạt động ngoại giao trong khu vực của Bình Nhưỡng, chỉ thị Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tìm kiếm phương án ứng phó hiệu quả đối với các nước nghe theo Hàn Quốc, quốc gia thù địch của miền Bắc.