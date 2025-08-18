Photo : YONHAP News

Trang tin Axios (Mỹ) ngày 19/8 (giờ địa phương) đưa tin không ít công ty nằm trong nhóm "Fortune 500", gồm các doanh nghiệp hàng đầu thế giới theo xếp hạng của tạp chí kinh tế Fortune của nước này, đã vô tình tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin (IT) của Bắc Triều Tiên.Axios cho biết lao động miền Bắc che giấu quốc tịch thật, xin việc tại các công ty cho phép làm việc từ xa, vừa kiếm ngoại tệ gửi về nước vừa thực hiện hành vi phạm tội như đánh cắp tài sản trí tuệ.Trang tin này dẫn lời 9 quan chức an ninh cho biết không doanh nghiệp nào trong nhóm "Fortune 500" khẳng định rằng họ "chưa từng vô tình thuê lao động IT miền Bắc".Liên quan vấn đề này, Google từng tiết lộ tại một hội thảo hồi tháng 5 rằng họ đã thấy người Bắc Triều Tiên nộp đơn ứng tuyển việc làm tại công ty. Trong khi hãng an ninh mạng SentinelOne cũng cho biết từng có trải nghiệm tương tự. Công ty đào tạo an ninh mạng KnowBe4 cũng từng công khai thừa nhận vào năm ngoái rằng họ đã vô tình tuyển dụng lao động miền Bắc.Axios dẫn lời một điều tra viên cấp cao của công ty DTEX Systems, cho biết lao động miền Bắc sau khi giả mạo danh tính để làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài thường đánh cắp tài sản trí tuệ và dùng cho các dự án riêng; bày tỏ lo ngại những người này sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mở rộng hoạt động của mình theo cấp số nhân.Theo trang tin của Mỹ nói trên, việc các doanh nghiệp lớn toàn cầu không thể phát hiện ứng viên người Bắc Triều Tiên là do sự phối hợp tinh vi giữa chính quyền miền Bắc với hàng chục công ty bình phong ở Trung Quốc, cùng các đồng phạm người Mỹ. Axios cho biết thêm, lao động Bắc Triều Tiên thường sử dụng bằng lái xe và thẻ an sinh xã hội Mỹ giả mạo để nộp hồ sơ xin việc. Ngoài ra, máy tính xách tay do công ty cung cấp thường được gửi đến địa chỉ của đồng phạm tại Mỹ, sau đó được điều khiển từ xa để làm việc.Nhiều lao động IT Bắc Triều Tiên được đào tạo tại Đại học công nghệ Kim Chaek hay Đại học khoa học và công nghệ Bình Nhưỡng, có chuyên môn cao trong phát triển phần mềm, AI và tiền ảo, khiến nhà tuyển dụng dễ mất cảnh giác. Axios cho biết trước khi chuyển sang đánh cắp dữ liệu nhạy cảm hoặc tống tiền công ty định sa thải mình, nhiều lao động Bắc Triều Tiên thường làm việc rất giỏi, khiến nhà tuyển dụng khó có thể nghi ngờ rằng đó là “người miền Bắc giả dạng người Mỹ”. Ngoài ra, Axios cũng chỉ ra rằng nhiều công ty chọn giữ im lặng ngay cả khi phát hiện đã thuê nhầm lao động Bắc Triều Tiên, vì lo ngại rủi ro pháp lý, tổn hại uy tín.Axios cảnh báo hiện nay hoạt động của lao động Bắc Triều Tiên vẫn chủ yếu nhằm tạo nguồn thu ngoại tệ cho chính quyền Bình Nhưỡng, nhưng các nhóm tin tặc miền Bắc đang tiến hóa đến mức có thể tự phát triển mô hình AI, trở thành mối đe dọa đối với lĩnh vực quốc phòng.