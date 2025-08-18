Chính phủ Mỹ đưa việc kiểm tra mạng xã hội vào phạm vi xét duyệt thị thực định cư

Photo : KBS News

Hãng thông tấn AFP của Pháp ngày 19/8 (giờ địa phương) đưa tin Sở Di trú Mỹ (USCIS) thuộc Bộ An ninh nội địa nước này đã sửa đổi “Hướng dẫn chính sách USCIS” và gửi hướng dẫn mới này đến các nhân viên phụ trách xét duyệt hồ sơ thị thực.Theo đó, USCIS sẽ đưa các bài đăng trên mạng xã hội của những người muốn cư trú hoặc nhập quốc tịch Mỹ vào phạm vi xét duyệt để phát hiện xem họ có quan điểm “chống Mỹ” hay không.Phát ngôn viên USCIS Matthew Tragesser cho biết những người căm ghét hoặc mang tư tưởng chống Mỹ không nên hưởng đặc quyền tại Mỹ. Tuy nhiên, các quan điểm chống Mỹ mà USCIS đề cập chưa được làm rõ cụ thể là những gì.Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump với chính sách “nước Mỹ trên hết” đã đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời đe dọa trục xuất cả sinh viên quốc tế và những người cư trú ngắn hạn.AFP chỉ ra rằng cơ sở pháp lý cho các biện pháp này dựa trên Đạo luật nhập cư và quốc tịch năm 1952, theo đó tư tưởng chống Mỹ ban đầu nhắm vào những người theo chủ nghĩa cộng sản.Trước đó, USCIS ngày 15/8 thông báo sẽ mở rộng các tiêu chí đánh giá đạo đức trong yêu cầu nhập tịch, xét đến cả trình độ học vấn, tình trạng nộp thuế, cũng như việc vi phạm luật giao thông thường xuyên. Điều này đã dấy lên lo ngại rằng các tiêu chí đánh giá đạo đức có thể thiếu tính khách quan.Chính quyền Trump trong nhiệm kỳ mới đang thúc đẩy hủy thị thực đặc biệt là của sinh viên quốc tế với lý do họ bày tỏ quan điểm phản đối Israel liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza, Palestine. Tính đến ngày 18/8, số visa sinh viên bị hủy trong năm nay đã vượt quá 6.000 trường hợp, trong đó khoảng 200-300 người bị hủy visa với lý do “hỗ trợ khủng bố”, bao gồm hỗ trợ tổ chức vũ trang Hamas ở Palestine.Tổng cộng khoảng 40.000 visa đã bị hủy trong năm nay bao gồm cả visa sinh viên, cao hơn nhiều so với 16.000 visa bị hủy cùng kỳ dưới chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden trước đó.