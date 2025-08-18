Diễn viên kiêm cầu thủ bóng đá Hàn Quốc được chọn đóng vai chính phim điện ảnh Tây Ban Nha

Photo : YONHAP News

Theo giới doanh nghiệp webtoon và truyền hình Hàn Quốc ngày 20/8, nam diễn viên kiêm cầu thủ bóng đá Yang Jae-woo (24 tuổi) đã được chọn vào vai chính trong bộ phim điện ảnh Tây Ban Nha “Sigue Mi Voz” (tạm dịch "Hãy theo giọng nói của tôi").Trước đây, từng có diễn viên Hàn Quốc tham gia các phim thương mại của Tây Ban Nha với vai phụ, nhưng đây là trường hợp đầu tiên được đảm nhận vai chính. Việc Yang Jae-woo được chọn xuất phát từ chi tiết trong tiểu thuyết gốc cùng tên, nhân vật nam chính Kang vốn là một chàng trai người Hàn Quốc.Sigue Mi Voz là một bộ phim tình cảm kể về Clara, cô gái suốt 76 ngày chỉ giam mình trong nhà và nghe radio. Từ khi tình cờ nghe giọng nói của Kang, người dẫn chương trình radio đêm khuya, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm và dần bước ra thế giới bên ngoài.Tác phẩm gốc cùng tên là tiểu thuyết mạng viết bằng tiếng Tây Ban Nha của tác giả người Venezuela Ariana Godoy, đã đạt hơn 36,8 triệu lượt đọc trên nền tảng Wattpad.Bộ phim chuyển thể từ webnovel này được đồng sản xuất bởi Webtoon Production (công ty liên kết của Naver Webtoon, trước đây là Wattpad Webtoon Studio), Zeta Studio và Beta Fiction Spain.Thông thường, khi cần chọn diễn viên cho vai người châu Á, các nhà làm phim hay mời diễn viên Trung Quốc. Tuy nhiên, vì nhân vật gốc được miêu tả là người Hàn Quốc nên đoàn phim đã tổ chức buổi casting công khai. Ê-kíp sản xuất muốn tìm một diễn viên Hàn Quốc có thể nói tiếng Tây Ban Nha tự nhiên như người bản địa để phù hợp với thiết lập ban đầu.Yang Jae-woo vốn xuất thân từ cầu thủ bóng đá. Theo lời mời gia nhập câu lạc bộ bóng đá thiếu niên Villarreal vào năm 2012, anh đã sang Tây Ban Nha khi mới 11 tuổi. Hiện Yang Jae-woo đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Mostoles.