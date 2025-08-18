Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 20/8 đưa tin Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 18/8 đã công bố kết quả phân tích ảnh vệ tinh và các thông tin liên quan trong vòng một năm qua, trong đó xác nhận Bắc Triều Tiên đã bắt đầu xây dựng các công trình mới tại khu vực Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan) từ tháng 12/2024 và hoàn tất phần công trình bên ngoài vào tháng 5 vừa qua.IAEA phân tích rằng cơ sở này có nhiều điểm tương đồng với cơ sở làm giàu uranium tại Khu phức hợp Kangson, gần thủ đô Bình Nhưỡng. Cơ quan này cảnh báo Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ mở rộng hoạt động làm giàu uranium thông qua cơ sở mới ở khu vực Yongbyon, bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này, cũng như nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động quan sát động thái từ phía miền Bắc.Trước đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi, cũng như trang chuyên về Bắc Triều Tiên “Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt) thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ vào tháng 6 vừa qua đã cho biết một cơ sở giống với nhà máy làm giàu uranium tại Khu phức hợp Kangson đang được xây dựng tại khu vực Yongbyon.Trong báo cáo lần này, IAEA còn cho biết bãi thử hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) của miền Bắc vẫn được duy trì ở trạng thái chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân tiếp theo.Báo Yomiuri nhận định IAEA sẽ đưa vấn đề phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên ra thảo luận tại cuộc họp toàn thể thường niên vào giữa tháng 9 tới dựa trên báo cáo nói trên.