Kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc sang Mỹ trong tháng 7 giảm 17,8%

Viện xúc tiến thống kê thương mại Hàn Quốc ngày 20/8 đã công bố số liệu cho biết kim ngạch xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến của Hàn Quốc sang Mỹ trong tháng 7 đạt 139 triệu USD, giảm 10 triệu USD, tức 6,7% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Hàn Quốc sang Mỹ ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ kể từ tháng 5/2023.Kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng chủ lực là mì ăn liền trong tháng trước đạt 14 triệu USD, giảm 17,8%. Trước đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong nửa đầu năm nay vẫn tăng 40,8% so với 6 tháng đầu năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu bánh kẹo sang Mỹ trong tháng 7 đạt 20 triệu USD, giảm 25,9%. Nước sốt giảm 7,2% xuống còn 7 triệu USD, trong khi các sản phẩn liên quan đến nhân sâm cũng giảm 13,4%.Kim ngạch xuất khẩu nông sản và thực phẩm sang Mỹ của Hàn Quốc lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1,073 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước và vượt mốc 1 tỷ USD. Tuy nhiên, do kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 sụt giảm, nên mức tăng lũy kế đã chậm lại so với tỷ lệ 27% của nửa đầu năm nay. Nguyên nhân được cho là do các doanh nghiệp Mỹ đã đẩy mạnh nhập khẩu trước thời điểm mức thuế đối ứng cao có hiệu lực.Kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc sang Mỹ từ tháng 2-6 đều vượt mốc 20 triệu USD/tháng, trong đó tháng 4 đạt tới 25 triệu USD; riêng tháng 6 đạt 29 triệu USD, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Giới thực phẩm Hàn Quốc nhận định ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc sang Mỹ chững lại. Ngoài ra, nỗi lo nền kinh tế Mỹ bị trì trệ cũng làm suy yếu tâm lý tiêu dùng, trở thành tín hiệu tiêu cực đối với ngành thực phẩm Hàn Quốc.