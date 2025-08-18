Photo : YONHAP News

Theo chuyên trang dự đoán giải thưởng Gold Derby của Mỹ ngày 17/8, sê-ri phim truyền hình "Trò chơi con mực" (Squid Game) của Hàn Quốc đã được vinh danh là "Tác phẩm của năm" trong Giải thưởng truyền hình Gold Derby 2025.Ở hạng mục diễn xuất, nam diễn viên chính Lee Jung-jae đã giành được giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Trong khi đó, nữ diễn viên Kang Ae-shim (vai Jang Geum-ja) nhận được giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", còn nam diễn viên Choi Seung-hyun (vai Thanos) đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Diễn viên Gong Yoo, đóng vai người kết nối những người ở dưới đáy xã hội đến với trò chơi sinh tử, được trao Giải đặc biệt cho vai khách mời. Ngoài ra, bộ phim còn nhận thêm giải Dàn diễn viên xuất sắc của năm.Lễ trao giải năm nay xét các tác phẩm truyền hình và điện ảnh được phát hành trong giai đoạn từ năm 2024-2025. Đây là lần thứ 22 giải thưởng Gold Derby được tổ chức, nhằm tôn vinh các tác phẩm và diễn viên xuất sắc ở 30 hạng mục thuộc nhiều lĩnh vực, từ phim truyền hình, giải trí, hoạt hình cho đến điện ảnh.