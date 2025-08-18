Tranh cãi KHNP đã nhượng bộ quá mức để trúng thầu dự án điện hạt nhân Séc

Photo : YONHAP News

Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) đang đối mặt với tranh cãi về "hợp đồng bất bình đẳng" liên quan đến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Dukovany của Séc quy mô 26.000 tỷ won (19,3 tỷ USD).Vào tháng 7 năm ngoái, KHNP được Chính phủ Séc chọn là nhà thầu ưu tiên đàm phán cho dự án này. Khi đó, đối thủ cạnh tranh là công ty Westinghouse (Mỹ) đã khởi kiện, cáo buộc KHNP chiếm dụng công nghệ gốc. Sáu tháng sau, hai bên đã đạt được thỏa thuận chấm dứt tranh chấp.Theo nội dung thỏa thuận chưa được tiết lộ lúc đó giữa hai bên, mỗi khi xuất khẩu một lò phản ứng hạt nhân, KHNP sẽ phải trả cho Westinghouse tối thiểu 1.000 tỷ won (710 triệu USD) dưới hình thức mua sắm thiết bị, dịch vụ và phí bản quyền công nghệ. Thậm chí, ngay cả khi KHNP tự phát triển và xuất khẩu lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thì vẫn phải trải qua quy trình thẩm định của Westinghouse để xem có sử dụng công nghệ của doanh nghiệp Mỹ hay không. Đáng chú ý, đây còn là hợp đồng thời hạn 50 năm.Dư luận đang dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích rằng đây là một hợp đồng "nhục nhã" khi KHNP chấp nhận các điều khoản bất lợi quá mức nhằm trúng thầu. Phía công ty hiện đang từ chối xác nhận chi tiết do cam kết bảo mật, song phủ nhận đây là một hợp đồng mang tính nhượng bộ hay bất lợi.Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng KHNP đã đồng ý không tham gia các dự án mới tại Bắc Mỹ và châu Âu, nhường lại toàn bộ thị trường này cho Westinghouse. Theo thỏa thuận, Westinghouse được độc quyền tại Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Anh và Ukraine; trong khi KHNP chỉ được tham gia đấu thầu các dự án mới tại Trung Đông, Đông Nam Á và một số nước châu Phi. Trên thực tế, sau khi thỏa thuận được ký kết, KHNP đã lần lượt rút lui khỏi các dự án ở Thụy Điển và Ba Lan, từ bỏ cơ hội mở rộng thị trường châu Âu.Trước những thông tin trên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ thị tiến hành điều tra toàn diện về hợp đồng này.