Chính phủ Tổng thống Donald Trump xúc tiến nắm giữ cổ phần tại Intel

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC vào ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ Washington sẽ sử dụng gói trợ cấp theo “Đạo luật chíp bán dẫn” để nắm giữ cổ phần tại Intel, doanh nghiệp chíp bán dẫn của Mỹ đang lâm vào khó khăn về quản lý và tài chính. Ông Lutnick nhấn mạnh rằng cần phải có cổ phần tương ứng cho Chính phủ như một hình thức đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế Mỹ đối với khoản trợ cấp này.Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền nước này đang thảo luận phương án nắm giữ 10% cổ phần tại Intel. Phát biểu của Bộ trưởng Lutnick đã xác nhận thông tin trên. Nếu kế hoạch thành công, Chính phủ Mỹ sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Intel.Tuy nhiên, ông Lutnick cũng khẳng định rằng dù Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của Intel thì cũng sẽ không tham gia điều hành doanh nghiệp, bởi số cổ phần mà Chính phủ nắm giữ sẽ là cổ phần không có quyền biểu quyết. Đặc biệt, Bộ trưởng Lutnick còn để ngỏ khả năng Chính phủ Mỹ sẽ yêu cầu cổ phần không có quyền biểu quyết tại các công ty chíp bán dẫn khác như TSMC (Đài Loan) và Điện tử Samsung (Hàn Quốc).Trước đây, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã quyết định khoản trợ cấp 10,9 tỷ USD cho Intel, 6,6 tỷ USD cho TSMC và 4,7 tỷ USD cho Điện tử Samsung.Ngay cả khi Chính phủ Tổng thống Trump không trực tiếp yêu cầu chuyển đổi trợ cấp thành cổ phần tại các tập đoàn nước ngoài, giới quan sát vẫn cho rằng Washington có thể gây sức ép bằng cách áp thuế lên mặt hàng chíp bán dẫn hoặc cắt giảm mạnh gói trợ cấp để buộc các công ty này gia tăng đầu tư.