Mỹ bổ sung 407 sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm chịu thuế 50%

Photo : YONHAP News

Bộ Thương mại Mỹ ngày 19/8 (giờ địa phương) thông báo đã bổ sung thêm 407 sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm vào danh mục chịu thuế theo Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại.Cục Công nghiệp và an ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày cũng đăng tải thông tin này trên trang chủ, đồng thời cho biết mức thuế 50% sẽ được áp dụng cho hàm lượng thép và nhôm trong các sản phẩm này. BIS giải thích biện pháp này áp dụng đối với nhiều mặt hàng như tuabin gió, cần trục di động, máy ủi, các loại máy móc hạng nặng khác, phương tiện đường sắt, đồ nội thất, máy nén, máy bơm cùng hàng trăm sản phẩm khác.Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại Mỹ quy định rằng Tổng thống có quyền áp thuế hoặc các biện pháp hạn chế nhập khẩu, nếu nhận thấy việc nhập khẩu một số mặt hàng cụ thể có thể đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.Ông Jeffrey Kessler, Thứ trưởng phụ trách công nghiệp và an ninh Bộ Thương mại Mỹ phát biểu biện pháp công bố cùng ngày mang ý nghĩa mở rộng phạm vi áp thuế với mặt hàng thép và nhôm, đồng thời ngăn chặn các lỗ hổng né thuế, qua đó hỗ trợ sự phục hồi bền vững của ngành thép và nhôm nội địa.Các ngành công nghiệp liên quan của Hàn Quốc được dự báo sẽ chịu thiệt hại từ biện pháp lần này của Chính phủ Mỹ. Theo phân tích của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ của các mặt hàng vừa bị bổ sung vào diện chịu thuế lên tới 11,89 tỷ USD trong năm ngoái.