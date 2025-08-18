Chính phủ và đảng cầm quyền Hàn Quốc nhất trí 4 định hướng tăng trưởng kinh tế

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Han Jeoung-ae cho biết tại cuộc họp ngày 20/8, Chính phủ và đảng cầm quyền đã nhất trí xây dựng chiến lược tăng trưởng kinh tế theo 4 định hướng, là tăng trưởng dẫn dắt bởi công nghệ, tăng trưởng cho tất cả, tăng trưởng công bằng, củng cố nền tảng cho tăng trưởng bền vững.Trước tiên, để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên công nghệ, Chính phủ và đảng cầm quyền sẽ đẩy mạnh chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) trên mọi lĩnh vực và mở rộng quyền tiếp cận dữ liệu công, hỗ trợ lập pháp nếu cần thiết. Hai bên cũng nhất trí lựa chọn các dự án trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp mới, công nghệ tiên tiến, triển khai gói hỗ trợ tổng hợp bao gồm tài chính, thuế, vốn vay và nhân lực cho doanh nghiệp.Phần "tăng trưởng cho tất cả" sẽ bao gồm các chính sách như thúc đẩy du lịch địa phương, mở rộng quy mô ngân sách đặc biệt cho phát triển cân bằng địa phương lên trên 10.000 tỷ won (7,14 tỷ USD), khuyến khích các khoản đầu tư tự chủ phù hợp với điều kiện khu vực.Đảng cầm quyền đã đề xuất Chính phủ tăng cường hỗ trợ cho tiểu thương, giảm gánh nặng sinh hoạt phí cho tầng lớp yếu thế. Chính phủ phản hồi rằng sẽ tích cực xem xét các đề xuất này.Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng đề nghị Chính phủ xóa bỏ các hành vi giao dịch không công bằng, mở rộng áp dụng Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để ngăn chặn triệt để tai nạn lao động. Đảng cầm quyền sẽ lập ra một nhóm chuyên trách để điều chỉnh các quy chế xử phạt kinh tế cũng như các quy chế quá mức, phối hợp với Chính phủ thúc đẩy quá trình lập pháp.Hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện chiến lược tăng trưởng và chính thức công bố trong tuần này.