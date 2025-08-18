Khoảng 70-80% bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc quay trở lại làm việc

Photo : YONHAP News

Các bệnh viện tại Hàn Quốc đang trong đợt tuyển bác sĩ nội trú nửa cuối năm 2025. Bệnh viện Samsung Seoul, nơi đầu tiên trong Top 5 bệnh viện hàng đầu kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 18/8, ghi nhận tỷ lệ đăng ký đạt 80% trên tổng số 430 chỉ tiêu (77 bác sĩ thực tập, 353 bác sĩ nội trú).Đại diện bệnh viện Samsung Seoul cho biết tỷ lệ đăng ký của bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú năm thứ nhất khá thấp, nhưng phần lớn bác sĩ nội trú ở các năm cao hơn đã trở lại.Tại Bệnh viện Asan Seoul, nơi kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 19/8, cũng ghi nhận tỷ lệ ứng tuyển đạt 70-80% trong tổng số 517 chỉ tiêu. Tuy nhiên, tỷ lệ bác sĩ nội trú trở lại ở chuyên khoa cấp cứu chưa đạt một nửa, cho thấy tình trạng ứng tuyển ở các chuyên khoa thiết yếu vẫn còn thấp.Bệnh viện Thánh Mẫu (St. Mary) Seoul đã kết thúc tiếp nhận hồ sơ vào ngày 19/8 nhưng hiện vẫn chưa công bố tỷ lệ ứng tuyển. Hai bệnh viện khác trong Top 5 là bệnh viện Đại học quốc gia Seoul và bệnh viện Severance sẽ kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 21/8.Tại các bệnh viện khác cũng đang ghi nhận làn sóng trở lại của các bác sĩ nội trú. Bệnh viện Đại học Hanyang cho biết đến ngày 18/8, đã có một nửa chỉ tiêu thực tập được đăng ký, còn thời hạn tuyển bác sĩ nội trú được gia hạn đến ngày 26/8. Tại bệnh viện Đại học quốc gia Kyungpook, trong tổng số 98 chỉ tiêu thực tập đã có 45 người đăng ký, còn 220 chỉ tiêu nội trú có 138 người nộp hồ sơ.Các bệnh viện trên cả nước sẽ kết thúc đợt tuyển bác sĩ thực tập và nội trú cho tới hết ngày 29/8 tùy theo lịch từng đơn vị.Theo công bố của Ủy ban đánh giá môi trường thực tập nội trú của Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc là 13.498 người, gồm 3.006 bác sĩ thực tập và 10.492 bác sĩ nội trú.