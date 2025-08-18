Lượng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc năm 2024 giảm 2%

Photo : YONHAP News

Trung tâm thông tin tổng hợp khí nhà kính thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 20/8 công bố số liệu cho biết dựa theo hướng dẫn của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) năm 2006, lượng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc trong năm 2024 ước tính đạt 691,58 triệu tấn, giảm 2% so với năm trước.Xét theo lĩnh vực, lượng khí phát thải trong ngành chuyển đổi năng lượng chiếm khoảng 30% tổng lượng khí thải, giảm 5,4%, ghi nhận mức giảm lớn nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng phát điện bằng than đá giảm 9,6%, trong khi sản lượng phát điện năng lượng tái tạo và điện hạt nhân lần lượt tăng 8,6% và 4,6%. Thực tế, sản lượng phát điện hạt nhân trong năm 2024 đã vượt qua sản lượng phát điện bằng than đá, vươn lên dẫn đầu trong các nguồn phát điện tại Hàn Quốc.Ngược lại, lượng khí phát thải trong ngành công nghiệp chiếm khoảng 40% tổng lượng khí phát thải, đạt 285,9 triệu tấn, tăng 0,5% so với năm trước. Trong đó, ngành thép là lĩnh vực có lượng phát thải lớn nhất với khoảng 100 triệu tấn. Mặc dù sản lượng thép thô giảm, song lượng khí phát thải chỉ giảm 0,1%. Tiếp đến là lượng khí phát thải trong ngành hóa dầu đã tăng 4,4% khi sản lượng tăng do nền kinh tế được phục hồi.Trong ngành vận tải, mặc dù số lượng xe ô tô chạy dầu diesel giảm khoảng 4%, nhưng sự phổ biến của xe thân thiện với môi trường như xe ô tô điện hay xe ô tô chạy bằng hydro lại chững lại; trong khi số xe chạy xăng, bao gồm cả xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) tăng lên, khiến lượng khí phát thải trong ngành này chỉ giảm 0,4%.Theo mục tiêu Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC), Hàn Quốc cho đến năm 2030 phải giảm thêm 40% lượng khí phát thải so với năm 2018. Tuy nhiên, mức giảm lượng khí thải đến năm 2024 mới đạt 12,8%. Bộ Môi trường cảnh báo nếu tình trạng hiện nay vẫn tiếp diễn, thì từ nay đến năm 2030 Hàn Quốc mỗi năm phải giảm ít nhất 3,6% lượng khí phát thải, cũng như nhấn mạnh cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là trong việc mở rộng năng lượng tái tạo.