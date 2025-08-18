Nhóm công tố viên đặc biệt thẩm vấn xuyên đêm cựu Thủ tướng Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật trong ngày 19/8 đã triệu tập lần hai cựu Thủ tướng Han Duck-soo với tư cách là bị can. Quá trình thẩm vấn kéo dài 16 tiếng cho đến quá nửa đêm.Nhóm công tố viên đặc biệt quyết định triệu tập ông Han thêm một lần nữa vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 22/8, do việc điều tra ông Han mới hoàn thành được khoảng 60-70%. Được biết, cựu Thủ tướng đã không từ chối đưa ra lời khai mà tích cực trả lời các câu hỏi mà Nhóm đưa ra.Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định ông Han là đồng phạm trong âm mưu nổi loạn của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, hỗ trợ về mặt quy trình ban bố thiết quân luật. Dự kiến Nhóm sẽ xem xét đề nghị lệnh bắt tạm giam cựu Thủ tướng sau khi kết thúc điều tra bổ sung.Trong khi đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 19/8 đã được Tòa án chấp thuận đề nghị gia hạn lệnh tạm giam bà Kim cho tới hết ngày 31/8. Bà Kim bị bắt tạm giam vào ngày 12/8 với các cáo buộc như vi phạm Luật thị trường vốn, thời hạn giam giữ ban đầu là tới hết ngày 21/8.