Nội dung văn hóa Hàn Quốc có cơ hội trở lại thị trường Trung Quốc

Giới văn hóa Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20/8 cho biết nhóm nhạc nữ K-pop Kep1er dự kiến sẽ tổ chức concert vào ngày 13/9 tới tại Hội quán Phúc Kiến ở thành phố Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) với quy mô khoảng 1.500 khán giả.Các buổi concert của ca sĩ Hàn Quốc trên thực tế gần như bị cấm tại Trung Quốc, nên sự kiện lần này của nhóm nhạc Kep1er sẽ được tổ chức dưới hình thức buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting). Trung Quốc đã đưa ra "lệnh cấm" các nội dung văn hóa Hàn Quốc như âm nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh từ năm 2016 để phản đối việc quân đội Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) tại Hàn Quốc.Nhóm nhạc Kep1er ra mắt vào năm 2022, có một thành viên người Trung Quốc và một thành viên người Nhật. Nhóm từng hoạt động tại Nhật Bản, Ma Cao, Đài Loan, nên có mức độ nhận diện cao tại Trung Quốc.Mặc khác, cũng có thông tin cho biết nam rapper Kid Milli, người từng tham gia chương trình "High School Rapper 3" và "Show Me The Money 777" của Hàn Quốc, cũng sẽ tổ chức buổi biểu diễn tại thành phố Phúc Châu vào ngày 14/9.Các chuyên gia trong ngành dự đoán nếu các sự kiện này diễn ra thành công, thì nhiều buổi biểu diễn của các ca sĩ Hàn Quốc sẽ có thể tiếp tục được tổ chức tại Trung Quốc. Một nguồn thạo tin cho biết nhiều doanh nghiệp giải trí Trung Quốc gần đây cũng đã đến Hàn Quốc để thảo luận về các buổi biểu diễn.Trước đó, công ty giải trí Hybe cũng đã chính thức thành lập công ty con tại Trung Quốc. Trong khi đó, nền tảng âm nhạc và giải trí Tencent Music Entertainment Group (TME) của Trung Quốc đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty giải trí SM Entertainment (SM) Hàn Quốc, cho thấy dấu hiệu hợp tác văn hóa đại chúng giữa hai nước đang được khởi động trở lại.Trung Quốc vào ngày 19/8 cũng công bố kế hoạch mở cửa đối với các chương trình nội dung xuất sắc của nước ngoài, bao gồm cả việc chỉnh sửa các quy định pháp luật liên quan để mở cửa cho hoạt động nhập khẩu, phát hành chính thức cũng như làm lại (remake) các nội dung văn hóa nước ngoài, dù chưa nêu chi tiết về hạn ngạch phát sóng phim truyền hình nước ngoài.Tuy nhiên, Bắc Kinh không đưa ra văn bản chính thức về việc cấm các nội dung văn hóa Hàn Quốc, nên rất khó dự đoán xem khi nào "lệnh cấm" này sẽ bị siết chặt trở lại hoặc liệu lịch trình biểu diễn có bị hủy bỏ hay không.