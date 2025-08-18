Thu giữ được điện thoại của nhân vật thân cận với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : KBS News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến đã thu giữ được điện thoại di động của cựu Giám đốc điều hành công ty Black Pearl Invest Lee Jong-ho, một nhân vật thân cận với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.Ông Lee vừa là người quản lý tài khoản của bà Kim trong vụ thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, vừa là người đã nhờ vả bà Kim hòng chạy tội cho cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến Lim Sung-geun, bị can trong vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến.Vào ngày 19/7, Nhóm công tố viên đặc biệt đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Lee. Năm ngày sau cuộc khám xét, ông Lee đã mang theo chiếc điện thoại được cất giấu, cùng một người thân cận ra công viên gần sông Hàn để đập vỡ và vứt vào thùng rác. Tuy nhiên, một người thuộc Nhóm công tố viên đặc biệt đã chứng kiến vụ việc và đã thu thập chiếc điện thoại.Chiếc điện thoại nói trên được ông Lee sử dụng từ năm 2022 tới năm 2023, trùng với thời điểm diễn ra quá trình điều tra và xét xử vụ thao túng giá cổ phiếu cũng như thời điểm xảy ra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh. Như vậy là Nhóm công tố viên đặc biệt đã có được một vật chứng hết sức quan trọng. Nhân vật họ Cha, người thân cận với ông Lee, khai rằng "đã nhận chỉ thị từ cựu Giám đốc Lee", nên Nhóm dự kiến sẽ tiến hành điều tra ông này về cáo buộc xúi giục tiêu hủy chứng cứ.Ngoài ra, chiếc điện thoại trên cũng được coi là một chứng cứ quan trọng làm sáng tỏ các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, nên dự kiến sau khi hoàn tất quá trình phân tích dữ liệu Nhóm sẽ chia sẻ với Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến bà Kim.