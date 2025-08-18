Lộ diện căn cứ tên lửa xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên gần biên giới Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trang chuyên về Bắc Triều Tiên "Beyond Parallel" (Vượt qua sự chia cắt) thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 20/8 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo dựa trên ảnh vệ tinh chụp vào ngày 11/7 vừa qua. Báo cáo cho biết Bắc Triều Tiên đã cho xây dựng căn cứ tên lửa được cho là dùng để trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và các thiết bị phóng tại phường Sinpung (tỉnh Bắc Pyongan), cách biên giới với Trung Quốc khoảng 27 km.Theo báo cáo, công trình này gồm có lối vào tầng hầm, cơ sở hạ tầng dưới lòng đất, cơ sở chỉ huy và các công trình hỗ trợ; được xây dựng từ năm 2004 đến năm 2014, sau đó có thể đã được cải tạo để phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) và ICBM.Mặc dù chưa xác định được cụ thể loại tên lửa đạn đạo được triển khai tại căn cứ này, song kết quả phân tích sơ bộ hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ này có thể có từ 6-9 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 và Hwasong-18 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, hoặc một loại ICBM kiểu mới chưa từng được công bố. Ngoài ra, cũng có phỏng đoán rằng bệ phóng tên lửa di động (TEL) hoặc một đơn vị quy mô cấp lữ đoàn được trang bị hệ thống này đóng quân tại đây.Beyond Parallel nhận định căn cứ tên lửa tại phường Sinpung, cùng với các căn cứ tên lửa khác tại xã Hoejung (tỉnh Chagang), xã Sangnam (tỉnh Nam Hamgyong) và huyện Ryongrim (tỉnh Chagang) được coi là những yếu tố then chốt trong chiến lược tên lửa đạn đạo mà Bắc Triều Tiên đang phát triển, góp phần mở rộng năng lực răn đe hạt nhân và tấn công của nước này.Miền Bắc hiện được cho là đang vận hành khoảng 15-20 căn cứ tên lửa đạn đạo, song chưa từng công khai bất kỳ căn cứ nào ra bên ngoài. Vấn đề xử lý các căn cứ tên lửa này cũng chưa bao giờ được đưa ra trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.Báo cáo cảnh báo rằng các căn cứ tên lửa đạn đạo thuộc thuộc Vành đai tên lửa chiến lược của Bắc Triều Tiên như căn cứ tại phường Sinpung có thể trở thành mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng đối với khu vực Đông Á cũng như lãnh thổ Mỹ.