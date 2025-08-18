Ngoại trưởng G7 kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khi hạt nhân một cách toàn diện

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 20/8 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), tên lửa đạn đạo và các hoạt động liên quan một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tuyên bố này nhấn mạnh Bắc Triều Tiên không thể và cũng không bao giờ trở thành nước sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay có bất kỳ vị thế đặc biệt nào khác; kêu gọi miền Bắc thực thi đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết của Liên hợp quốc, trong đó có các lệnh cấm vận với nước này.Các Bộ trưởng Ngoại giao cũng cam kết đối phó với các hoạt động trái phép nhằm cung cấp vốn cho chương trình WMD, tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng và các hành vi né tránh lệnh cấm vận của Bắc Triều Tiên, đồng thời chỉ rõ Nga và Trung Quốc là những nước trợ thủ quan trọng nhất cho miền Bắc.Tuyên bố chung của Bộ trưởng Ngoại giao G7 hồi tháng 3 vừa qua cũng đã kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, cụm từ "toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" đã không được đưa vào tuyên bố chung khi đó.Mặt khác, quan chức các nước trong tuyên bố chung lần này cũng đã lên án Nga khi tiếp tục tiến hành cuộc chiến tại Ukraine, cũng như chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của Bắc Triều Tiên và Iran dành cho Matxcơva.