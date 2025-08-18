Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 21/8 đã đưa tin về bài phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 19/8 tại Seoul (Hàn Quốc), trước khi ông Lee đến thăm Nhật Bản vào ngày 23/8.Trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Lee cho biết những thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong quá khứ chính là cam kết quốc gia, nên việc đảo ngược lại những thỏa thuận này là không phù hợp. Điều này cho thấy Chính phủ Hàn Quốc vẫn sẽ duy trì các thỏa thuận trước đây giữa hai nước, trong đó bao gồm cả vấn đề về việc phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, hay nạn nhân bị cưỡng ép lao động.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết ông có trách nhiệm duy trì tính nhất quán trong chính sách và uy tín đối ngoại của đất nước, song cũng phải nghiêm túc lắng nghe lập trường của người dân, các nạn nhân và gia quyến của họ. Ông Lee nhấn mạnh Seoul và Tokyo cần thừa nhận thực tế, nỗ lực thấu hiểu nhau để tránh đối đầu, từ đó tìm cách giải quyết các vấn đề tồn đọng.Tổng thống Lee nhận định Nhật Bản là một nước vô cùng quan trọng đối với Hàn Quốc, cho rằng Seoul cũng có thể trở thành một đối tác có ích đối với Tokyo. Ông kêu gọi hai nước tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới nhằm mang lại lợi ích chung.Đối với "Tuyên bố chung Kim Dae-jung-Obuchi" được công bố vào tháng 10/1998 bởi Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Obuchi Keizo, ông Lee đánh giá đây là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ song phương. Tổng thống Lee bày tỏ mong muốn hai bên có thể đưa ra một tuyên bố chung mới, vượt qua những kết quả mà Tuyên bố chung năm 1998 đã đạt được.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng lãnh đạo Hàn-Nhật sẽ đưa ra một tuyên bố chung mới trong Hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra vào ngày 23/8 tại Tokyo. Liên quan đến vấn đề này, tại buổi họp báo ngày 21/8, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung trả lời sẽ có những điều mà người dân có thể kỳ vọng.Bà Kang chỉ ra rằng nội dung cuộc phỏng vấn của Tổng thống với báo Yomiuri thể hiện rõ quyết tâm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật trong tương lai, cả trên phương diện thực dụng và lợi ích quốc gia. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc chọn đến Nhật Bản trước Mỹ từ sau thời cựu Tổng thống Rhee Syng-man. Và có thể coi đó là sự phản hồi trước nguyện vọng của người dân mong muốn ý nghĩa lịch sử này sẽ được phản ánh vào trong bản tuyên bố chung.