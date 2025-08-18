Tổng thống Lee Jae Myung lần đầu đề cập giải pháp phi hạt nhân hóa ba giai đoạn

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/8 công bố bản tóm tắt cuộc phỏng vấn Tổng thống Lee Jae Myung với báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 19/8 vừa qua trước thềm chuyến thăm Tokyo.Ông Lee nhấn mạnh phương hướng chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đương nhiệm đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Đồng thời, Tổng thống đề ra sáng kiến phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên gồm ba giai đoạn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với Mỹ, thiết lập điều kiện thuận lợi để tiến tới đóng băng, thu hẹp và giải trừ hạt nhân miền Bắc thông qua đối thoại tích cực với Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên Tổng thống đề cập tới giải pháp "phi hạt nhân hóa ba giai đoạn" liên quan tới vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Về chính sách tổng thể với Bình Nhưỡng, Tổng thống cho rằng thay vì theo đuổi chính sách đối đầu, hai miền Nam-Bắc nên tìm kiếm con đường chung sống hòa bình, công nhận và tôn trọng lẫn nhau, hướng tới thịnh vượng chung. Hàn Quốc cần chủ động đi trước một bước, mở ra cánh cửa đối thoại, tìm kiếm con đường hợp tác để giảm bớt sự thù địch.Ông Lee nhấn mạnh hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc quan trọng đối với không chỉ Hàn Quốc mà với cả khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Các nước có thể tạo ra con đường hợp tác giữa Hàn-Triều-Mỹ-Nhật-Nga xoay quanh sáng kiến mới là khai thác tuyến đường biển Bắc Cực.Trong bài phỏng vấn trên, Tổng thống cũng đề cập tới quan hệ Hàn-Trung, nhấn mạnh Trung Quốc là nước láng giềng không thể tách rời đối với Hàn Quốc xét về mặt địa lý, kinh tế. Quan hệ Hàn-Trung tồn tại các khía cạnh mang tính cạnh tranh, hợp tác, đối đầu, đối lập, do đó cần quản lý quan hệ bằng cách cân nhắc tổng hợp mọi khía cạnh đa dạng.