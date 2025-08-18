Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định quyết tâm bồi dưỡng ngành công nghiệp văn hóa

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 20/8 đã xuất hiện trên chương trình "K-Pop: The Next Chapter" của kênh Arirang TV. Chương trình còn có sự tham gia của đạo diễn Maggie Kang phim "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đang gây sốt toàn cầu, hai thành viên nhóm nhạc Twice là Jihyo và Jeongyeon, nhà sản xuất kiêm DJ R.Tee cùng nhà phê bình âm nhạc Kim Young-dae.Trong chương trình này, Tổng thống nhấn mạnh chính sách văn hóa của Hàn Quốc được chính thức khởi động từ thời cựu Tổng thống Kim Dae-jung, nhưng sau đó gần như không có thêm sự đầu tư nào đáng kể. Đã đến lúc bắt đầu một giai đoạn mới, cơ hội thể hiện được hết sức mạnh văn hóa Hàn Quốc.Chính phủ không thể phó mặc cho nỗ lực của cá nhân hay doanh nghiệp, mà cần xây dựng nền móng vững chắc để biến văn hóa thành một ngành công nghiệp trọng tâm quốc gia.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhấn mạnh phải hỗ trợ và nuôi dưỡng lĩnh vực nghệ thuật thuần túy, giống như một cây cổ cụ muốn vươn cao thì đồng cỏ xung quanh phải được chăm chút tốt. Chính trong môi trường đó những sản phẩm khả thi mới có thể xuất hiện, và trách nhiệm này cuối cùng không thuộc về thị trường mà là của Chính phủ.Ông Lee nhấn mạnh văn hóa phải có cá tính, sáng tạo và phải vĩnh viễn được tự do, nhưng quyền lực chính trị có bản năng là muốn kiểm soát văn hóa. Chính vì vậy mà cựu Tổng thống Kim Dae-jung đã đề xướng nguyên tắc "hỗ trợ nhưng không can thiệp", nhưng thực tế còn những khía cạnh chưa được tuân thủ đầy đủ. Chính phủ cần tạo môi trường tự do, cung cấp đầy đủ nguồn lực để văn hóa có thể phát triển mạnh mẽ, tạo ra cạnh tranh, mở ra những lĩnh vực mới.