Seoul và Tokyo có thể xem xét cấp lại thị thực làm việc kèm du lịch cho thanh niên hai nước

Photo : YONHAP News

Báo Nihon Keizai (Nikkei) của Nhật Bản ngày 20/8 viện dẫn nguồn tin từ quan chức Chính phủ nước này cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru trong Hội nghị thượng đỉnh song phương vào ngày 23/8 tới có thể sẽ thảo luận về việc cho phép giới trẻ hai nước xin cấp lại thị thực làm việc kèm du lịch, sớm nhất từ mùa thu năm nay.Mục đích là để tăng số lượng người trẻ am hiểu ngôn ngữ và văn hóa song phương, qua đó thúc đẩy giao lưu con người và hợp tác kinh tế Hàn-Nhật. Dựa trên thỏa thuận này, thị thực làm việc kèm du lịch sẽ cho phép giới trẻ hai nước được lưu trú và làm việc dài hạn tại nước đối tác.Nhật Bản lần đầu tiên triển khai chế độ cấp thị thực này cho Australia vào năm 1980, và hiện đang mở rộng sang 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Tuy nhiên, loại thị thực này từ trước đến nay chỉ được cấp duy nhất một lần, không được cấp lại và chỉ có thời hạn trong vòng một năm. Từ năm 2025, Tokyo đã cho phép người dân từ 8 nước như Anh, Canada hay Đức được xin lại loại thị thực này.Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết chính quyền nước này vào năm 2024 đã cấp khoảng 20.000 thị thực làm việc kèm du lịch cho người nước ngoài, trong đó 7.000 trường hợp, tức chiếm hơn 30% là đối với người dân Hàn Quốc. Nikkei đưa tin nếu Nhật Bản cho phép thanh niên Hàn Quốc xin cấp lại thị thực làm việc kèm du lịch trong cuộc hội đàm thượng đỉnh sắp tới, Seoul cũng sẽ áp dụng chính sách tương tự với Tokyo.Chương trình cấp thị thực làm việc kèm du lịch giữa hai nước được khởi động năm 1998, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo ký kết "Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ XXI".Mặt khác, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cũng viện dẫn từ nguồn tin từ quan chức Chính phủ nước này cho biết lãnh đạo hai nước còn dự kiến sẽ thảo luận về việc tiến hành các cuộc tham vấn cấp Thứ trưởng giữa những ban ngành hữu quan, để cùng đối phó với các vấn đề chung như tỷ lệ sinh thấp và phát triển địa phương.Tổng thống Lee dự kiến thăm Nhật Bản trong hai ngày 23-24/8 và có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Ishiba Shigeru.