Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) phát trên nền tảng Netflix ngày càng nhận được nhiều sự chú ý, công ty thực phẩm Nongshim (Hàn Quốc) ngày 20/8 cho biết sẽ hợp tác với Netflix để cho ra mắt các sản phẩm có sự kết hợp với nhân vật trong bộ phim hoạt hình này, gồm mì Shin Ramyun, bánh snack Saeukkang và một số loại sốt.Các sản phẩm này sẽ được bán với số lượng có hạn tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và một số quốc gia Đông Nam Á từ cuối tháng 8. Ngoài ra, hãng Nongshim cũng sẽ cho ra mắt sản phẩm mì cốc được thiết kế dựa trên loại mì cốc từng xuất hiện trong bộ phim hoạt hình với số lượng nhất định; đồng thời triển khai các sự kiện truyền thông qua mạng xã hội và mở các cửa hàng pop-up.Công ty này giải thích cảnh các nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình ăn cơm cuộn lá kim (kimbap) cùng mì cốc có thương hiệu là "Dongshim" đã gợi nhớ đến thương hiệu "Nongshim". Ngoài ra, trong bộ phim còn xuất hiện bánh snack giống với Saeukkang, hay đổi chữ "Shin" (cay) trên bao bì của mì Shin Ramyun đã được đổi thành chữ "Shin" (thần). Những chi tiết này đã khiến lượng thảo luận về hãng Nongshim tăng mạnh trên mạng xã hội, trở thành cơ sở cho lần hợp tác này.