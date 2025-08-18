Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 21/8 đã công bố về lịch trình thăm Nhật Bản và Mỹ của Tổng thống Lee Jae Myung.Ông Lee sẽ thăm Nhật Bản trong vòng hai ngày, bắt đầu từ ngày 23/8, hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Ishiba Shigeru và tham dự tiệc trưa với cộng đồng Hàn kiều tại Nhật, rồi sau đó lên đường sang Mỹ.Dự kiến Tổng thống sẽ đặt chân tới Washington vào chiều ngày 24/8 (giờ địa phương). Lịch trình đầu tiên của lãnh đạo Hàn Quốc là dự buổi tiệc tối và tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ. Trong ngày 25/8 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ cùng cuộc gặp với giới doanh nghiệp, học giả. Sang ngày 26/8, Tổng thống sẽ di chuyển tiếp đến thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) để thị sát nhà máy đóng tàu của hãng Hanwha.Người phát ngôn Kang cho biết chi tiết lịch trình công du và các chủ đề nghị sự trong Hội nghị thượng đỉnh sẽ được Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac công bố tại buổi họp báo vào chiều ngày 22/8, một ngày trước khi Tổng thống khởi hành.