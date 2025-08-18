Photo : YONHAP News

Trong buổi gặp gỡ báo chí tại Seoul ngày 20/8, khi được hỏi về khả năng nới lỏng quy định nhằm thúc đẩy hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ, Thượng nghị sĩ Mỹ Andy Kim (đảng Dân chủ) cho biết sẽ xem xét liệu có cần cải cách toàn diện hơn để đạt được mục tiêu hợp tác đóng tàu giữa hai nước hay không. Ông Kim là người gốc Hàn đầu tiên đắc cử Thượng nghị sĩ Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, hiện đang trong chuyến thăm Seoul.Thượng nghị sĩ này cũng nói thêm nếu Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tại Washington vào tuần tới đề cập tới hợp tác đóng tàu thì Quốc hội sẽ cần ngay lập tức xem xét và xác định các biện pháp cần thiết để cải thiện quy chế liên quan.Hiện tại, có nhiều ý kiến cho rằng Đạo luật hàng hải thương mại (gọi tắt là Đạo luật Jones) của Mỹ, có nội dung bảo hộ ngành đóng tàu nội địa, đang cản trở hợp tác đóng tàu giữa hai nước. Ông Kim nhấn mạnh Quốc hội Mỹ sẽ xem xét các biện pháp hỗ trợ phù hợp với mục tiêu hợp tác, dự kiến sẽ được xác định rõ ràng hơn sau Hội nghị thượng đỉnh.Đạo luật hàng hải thương mại Mỹ được ban hành năm 1920, quy định mọi hàng hóa vận chuyển giữa các cảng trong nước Mỹ phải sử dụng tàu được đóng tại Mỹ, treo cờ Mỹ, do công dân Mỹ sở hữu và do công dân hoặc thường trú nhân Mỹ vận hành.Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Kim nhấn mạnh cần làm rõ trước tiên mục tiêu Mỹ muốn đạt được trong lĩnh vực đóng tàu thông qua nới lỏng quy định. Cần hiểu rõ mục tiêu cuối cùng là gì, Hàn Quốc có thể hỗ trợ đến mức nào và những trở ngại trong quá trình này là gì.Chính phủ Mỹ hiện đang thúc đẩy phục hồi ngành đóng tàu bị suy yếu của mình, nhằm ứng phó với sự trỗi dậy về sức mạnh hàng hải của Trung Quốc.Mặt khác, ông Kim khẳng định lưỡng đảng của Mỹ đều ủng hộ quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Liên quan đến đàm phán thương mại Hàn-Mỹ, ông cho rằng người dân Hàn Quốc không nên coi đây là dấu hiệu của sự suy yếu quan hệ song phương. Dù ai là lãnh đạo Nhà Trắng thì quan hệ Hàn-Mỹ vẫn sẽ bền vững.Về việc Nga và Bắc Triều Tiên ngày càng thắt chặt quan hệ, Thượng nghị sĩ này lưu ý rằng hai nước đồng minh Hàn-Mỹ cần có sự linh hoạt để đối phó với những sự thay đổi đa dạng như vậy.Liên quan đến lo ngại về quy mô và vai trò của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, ông Kim khẳng định Quốc hội Mỹ vẫn ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì quân đội Mỹ tại bán đảo Hàn Quốc. Nếu có bất cứ thay đổi quan trọng nào, Quốc hội sẽ thực hiện vai trò giám sát.Ông Kim cho biết trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Lee Jae Myung, ông đã nhấn mạnh Hàn Quốc cần tiếp tục vai trò dẫn dắt khu vực và toàn cầu, đồng thời đánh giá quyết định của Tổng thống Lee khi thăm Nhật Bản trước khi đến Mỹ là “một lựa chọn tuyệt vời.” Xét tới những thách thức hiện nay ở khu vực châu Á và toàn thế giới, an ninh Hàn-Mỹ sẽ càng mạnh mẽ hơn khi có thêm các đối tác khác, ngụ ý khẳng định về tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.