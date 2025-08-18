Phe cầm quyền xúc tiến phân tách quyền điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội ngày 21/8, Chủ tịch đảng Jung Chung-rae cho biết đảng cầm quyền, Chính phủ và Văn phòng Tổng thống đã nhất trí sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, có nội dung xóa bỏ Viện Kiểm sát, thành lập Cơ quan Công tố và Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng tại phiên họp toàn thể Quốc hội trong tháng 9 tới.Theo người phát ngôn của đảng này tại Quốc hội Kim Hyun-jung, nhiều khả năng dự thảo sẽ được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 26/9, trước thềm Tết trung thu và dự kiến được thực thi từ ngày 1/1 năm sau.Chủ tịch Jung nhấn mạnh việc phân tách quyền điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát là một cuộc cải cách lớn trong hệ thống tư pháp hình sự Hàn Quốc, là bài toán thời đại liên tục được đặt ra suốt hơn 70 năm qua. Ông Jung đề nghị tất cả các nghị sĩ của đảng cầm quyền đồng tâm hiệp lực để dự thảo được thông qua trong tháng 9, để người dân có thể nghe tin vui trên đường về quê ăn Tết Trung thu, đó là Viện Kiểm sát đã bị giải thể và đi vào dĩ vãng.Hiện tại, nội bộ đảng cầm quyền vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về thời điểm hoàn tất cải cách Viện Kiểm sát, nên Chủ tịch Jung đã đề nghị các nghị sĩ "kiểm soát phát ngôn" của mình, thể hiện một hình ảnh đoàn kết, thống nhất một lòng cùng Chính phủ cho tới khi nào Tổng thống Lee Jae Myung phê chuẩn dự luật cải cách.Tối hôm trước, Tổng thống và ban lãnh đạo đảng cầm quyền đã dùng tiệc tối tại dinh thự của Tổng thống, thống nhất sẽ thúc đẩy thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, trong đó bao gồm nguyên tắc phân tách quyền điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát trước kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu.