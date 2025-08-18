Seoul xúc tiến sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Theo nguồn tin ngoại giao ngày 21/8, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu thảo luận về việc sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ. Nếu quá trình thảo luận đạt tiến triển, có thể vấn đề này sẽ được đề cập trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8 (giờ địa phương) tại Washington.Theo hiệp định hiện hành, Hàn Quốc chỉ được phép làm giàu uranium dưới mức 20% khi có sự đồng ý của Mỹ, đồng thời bị cấm tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Seoul chỉ được phép nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt (pyroprocessing), tức công nghệ tái chế không thể sử dụng cho mục đích vũ khí hạt nhân.Trong thời gian qua, chính giới Hàn Quốc liên tục có ý kiến rằng cần sửa đổi hiệp định này để Hàn Quốc có thể hoàn thiện chu trình nhiên liệu hạt nhân, từ làm giàu cho tới tái xử lý.Hiệp định điện nguyên tử Hàn-Mỹ từng được sửa đổi vào năm 2015 và hiện có hiệu lực đến năm 2035. Trong bối cảnh hiệp định vẫn còn hiệu lực tới 10 năm nữa, việc Seoul thúc đẩy sửa đổi được cho là xuất phát từ nhận định rằng dù đáp ứng một số yêu cầu của Mỹ ở lĩnh vực thương mại và an ninh, Hàn Quốc cũng cần tranh thủ cơ hội này để đạt được những lợi ích cần thiết.Một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc khi trả lời báo giới ngày 14/8 vừa qua đã phát biểu rằng thời điểm một cuộc đàm phán mới đang tới gần, Hàn Quốc cần tận dụng cơ hội này để đưa ra yêu cầu với phía Mỹ, thúc đẩy mạnh mẽ hơn ngành công nghiệp điện nguyên tử.Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Mỹ có đồng ý sửa đổi hiệp định hay không, bởi uranium làm giàu ở mức cao và plutonium thu được từ việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đều có thể được dùng làm nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, Washington cũng được cho là đang chú ý đến làn sóng dư luận trong nước Hàn Quốc ủng hộ việc tự vũ trang hạt nhân. Chính phủ Hàn Quốc cũng ý thức được điều này nên luôn nhấn mạnh khía cạnh “sử dụng hòa bình” trên phương diện công nghiệp và môi trường.Trên thực tế, các cơ sở lưu trữ tạm thời nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại các nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc hiện đang trong tình trạng quá tải, vì vậy việc tiếp cận theo hướng tái xử lý nhằm giảm tải cho các cơ sở này là điều cần thiết. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Mỹ trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.