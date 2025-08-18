Tổng thống Hàn Quốc thảo luận với ông Bill Gates về hợp tác AI và y tế toàn cầu

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/8 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung cùng ngày đã tiếp ông Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft kiêm Chủ tịch Quỹ Gates tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul. Hai bên đã thảo luận về hợp tác y tế toàn cầu và trao đổi ý kiến về các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI) và lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).Tại đây, ông Bill Gates bày tỏ hy vọng Hàn Quốc, một quốc gia từng nhận viện trợ trong quá khứ nay đã trở thành nước tài trợ, sẽ tiếp tục đóng góp để cải thiện y tế toàn cầu.Nhà sáng lập Microsoft nhấn mạnh sự xuất hiện của khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo một mặt mang đến sự phát triển, tiến bộ, nhưng mặt khác cũng gây lo ngại về sự phân biệt đối xử với các quốc gia thu nhập thấp, do đó cần có sự hỗ trợ đa quốc gia.Chủ tịch Bill Gates cho rằng lò phản ứng mô-đun nhỏ có thể là giải pháp hiệu quả trước sự gia tăng nhu cầu điện năng ở các lĩnh vực công nghệ cao như AI hay chíp bán dẫn. Về điều này, Tổng thống Lee khẳng định Chính phủ Hàn Quốc cũng rất quan tâm tới việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang phát triển lò phản ứng mô-đun nhỏ và ngày càng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu.Ông Bill Gates đề cập tới lịch trình thăm Mỹ của Tổng thống Lee, chúc nhà lãnh đạo Hàn Quốc có cuộc đối thoại tốt đẹp với Tổng thống Donald Trump. Đáp lại, Tổng thống Lee cho biết tuy đây là một việc khó khăn, nhưng ông sẽ đối thoại một cách sáng suốt và khéo léo.