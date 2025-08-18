Các buổi diễn của BTS được công chiếu tại 2.000 rạp chiếu phim toàn cầu

Photo : KBS News

Công ty giải trí Bighit Music, đơn vị quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) ngày 21/8 cho biết sẽ công chiếu các buổi biểu diễn của BTS tại hơn 2.000 rạp chiếu phim thuộc 65 quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 24/9-5/10.Các thành viên nhóm nhạc BTS trong bài đăng trên mạng xã hội cũng đã công bố tấm áp phích chính thức của sự kiện với tiêu đề "Tuần lễ phim của BTS" (BTS Movie Weeks).Trong sự kiện này, 4 đoạn phim ghi lại hành trình trưởng thành của nhóm sẽ được trình chiếu, bao gồm buổi biểu diễn đầu tiên tại Nhà thi đấu thể dục dụng cụ Olympic (Hàn Quốc) vào năm 2016, chuyến lưu diễn "The Wings Tour" vào năm 2017 sau khi nhóm giành được Giải thưởng âm nhạc Billboard (Billboard Music Awards). Ngoài ra, khán giả sẽ được xem lại buổi biểu diễn của BTS tại Sân vận động Wembley (Anh) vào năm 2019, nơi nhóm nhạc trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert tại đây; cũng như buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting) trực tuyến kỷ niệm 8 năm ra mắt mang tên "BTS 2021 Muster Sowoozoo".Tại Hàn Quốc, các buổi diễn trên sẽ được chiếu tại rạp chiếu phim Megabox trong khoảng một tháng, từ ngày 23/9-21/10. Bighit Music cho biết đã chuẩn bị một dự án để khán giả có thể hồi tưởng lại hành trình của BTS, đồng thời tái hiện cảm xúc và năng lượng của những ngày đặc biệt ấy trên màn ảnh để chia sẻ cùng người hâm mộ Army (tên gọi cộng đồng người hâm mộ BTS) trên toàn thế giới.