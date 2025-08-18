Chuyên gia Mỹ cảnh báo khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích trong tuần sau

Photo : YONHAP News

Giáo sư Victor Cha, người đứng đầu Chương trình phụ trách nghiên cứu bán đảo Hàn Quốc “The Korea Chair” của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Mỹ, nhận định Bắc Triều Tiên có thể sẽ khiêu khích ở một mức độ nhất định vào tuần sau, thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (25/8).Trong buổi họp báo trực tuyến vào ngày 20/8 (giờ địa phương) về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Giáo sư Cha phát biểu không thể loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên sẽ có hành động nào đó vào tuần tới. Đó là bởi đây là thời điểm sẽ diễn ra sự kết hợp giữa ba việc, một là cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ, hai là cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ đang được triển khai, ba là hiện không có bất cứ sự tiếp xúc hay ngoại giao nào giữa Washington và Bình Nhưỡng.Theo các nghiên cứu thực nghiệm thời gian qua, sự kết hợp ba yếu tố này không phải là một tín hiệu tích cực và có thể dẫn đến những hành động thù địch đáng kể từ miền Bắc. Đặc biệt, nước này có khả năng sẽ phóng tên lửa hoặc thậm chí là thử nghiệm hạt nhân.Trong khi đó, ông Sydney Seiler, cố vấn cấp cao của CSIS, lưu ý một điều quan trọng là Bắc Triều Tiên, đất nước sở hữu lực lượng vũ trang lên đến 1 triệu quân, đang trong giai đoạn tập trận mùa hè. Đây là giai đoạn nước này luôn thị uy sức mạnh quân sự như phóng tiên lửa, diễn tập pháo binh. Tuy nhiên, ông này cho rằng hành động khiêu khích sắp tới có thể sẽ không gây ra thương vong hoặc thiệt hại trực tiếp.Mặt khác, về các ưu tiên trong nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, giáo sư Victor Cha nhận định Tổng thống Trump sẽ nhấn mạnh đến vấn đề thu hẹp thâm hụt thương mại với Hàn Quốc. Chuyên gia này dự báo các quan chức Lầu Năm Góc có thể sẽ mong muốn Hàn Quốc đưa ra cam kết rõ ràng hơn trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp với Trung Quốc.