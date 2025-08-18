Hàn Quốc tham gia khai quật hài cốt nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tại Papua New Guinea

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết sẽ tham gia vào công tác khai quật hài cốt nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong chiến tranh Thái Bình Dương do Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện tại khu vực Rabaul, Papua New Guinea. Khu vực này là nơi ghi nhận 107 nạn nhân trong tổng số 5.407 người bị thiệt mạng hoặc mất tích ở khu vực Thái Bình Dương.Việc tham gia khai quật lần này là bước triển khai tiếp theo căn cứ theo biên bản ghi nhớ (MOU) được Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ký kết với DPAA vào tháng 8 năm ngoái, nhằm hợp tác trong lĩnh vực khai quật và xác định danh tính hài cốt những người đã thiệt mạng trong Chiến tranh Thái Bình Dương.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Mỹ hợp tác trong lĩnh vực khai quật hài cốt các nạn nhân bị cưỡng ép lao động tại khu vực Thái Bình Dương.Công tác khai quật sẽ được tiến hành trong 5 ngày, từ ngày 25-29/8 năm nay. Phía Hàn Quốc sẽ cử 3 đại diện từ Nhóm hỗ trợ công tác lịch sử thuộc Bộ Hành chính và an toàn, Cơ quan Pháp y và chuyên gia khai quật hài cốt tư nhân.Từ năm 2019, Bộ Hành chính và an toàn đã tiếp nhận mẫu hài cốt từ DPAA để tiến hành phân tích ADN, qua đó xác định được danh tính của một nạn nhân người Hàn Quốc và đưa hài cốt người này về nước vào năm 2023.Do thời gian khai quật lần này khá ngắn, trọng tâm sẽ là tìm hiểu hệ thống vận hành khai quật hài cốt ở nước ngoài của DPAA và tiếp thu các kinh nghiệm liên quan.Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Kim Min-jae nhấn mạnh Chính phủ mới sẽ nỗ lực hết sức để đưa thêm nhiều hài cốt của các nạn nhân về quê hương. Việc tham gia khai quật lần này sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình giải quyết vấn đề hài cốt các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.