Thư viện ngoài trời Seoul mở cửa trở lại từ ngày 5/9 với nhiều hoạt động giao lưu quốc tế

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) ngày 21/8 cho biết Thư viện ngoài trời Seoul sẽ mở cửa trở lại từ ngày 5/9-2/11, sau thời gian tạm nghỉ vì nắng nóng.Trong tháng 9 tới, Thư viện sẽ được mở theo hình thức thư viện ban đêm, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Từ cuối tháng 10, thời gian hoạt động của thư viện sẽ được điều chỉnh sang ban ngày, từ khoảng 11 giờ trưa đến 6 giờ tối, tùy theo điều kiện thời tiết.Trong giai đoạn cuối năm, Thư viện ngoài trời Seoul sẽ mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa với nhiều quốc gia. Trên thực tế, 11% trong số khách ghé thăm Thư viện vào nửa đầu năm là người nước ngoài. Thư viện sẽ hợp tác cùng với Đại sứ quán và trung tâm văn hóa của 5 nước là Ireland, Peru, Trung Quốc, Ý và Ấn Độ, mang đến trải nghiệm văn hóa đa dạng cho người dân và khách du lịch.Chương trình giao lưu quốc tế đầu tiên là sự kiện "Thư viện du lịch Ireland", tổ chức cùng Đại sứ quán Ireland từ ngày 12-14/9, gồm các hoạt động đặc biệt như buổi thuyết giảng của nhà văn người Ireland Sinead Moriarty với chủ đề về sức mạnh của viết lách, và lớp vẽ cho thiếu nhi của tác giả Alan Nolan.Đối với du khách quốc tế, Thư viện cũng bố trí hơn 2.000 đầu sách nước ngoài cùng nhiều bản dịch tiểu thuyết Hàn Quốc và tiểu thuyết được chuyển thể thành phim Hàn. Ngoài ra, Thư viện cũng sẽ trưng bày sách giới thiệu về các danh lam thắng cảnh và thông tin du lịch tại thủ đô Seoul bằng nhiều ngôn ngữ. Cùng với đó, các thư viện ngoài trời lưu động và các thư viện ngoài trời ở các quận cũng sẽ được mở rộng, với hơn 50 địa điểm như trường học, cơ sở văn hóa.Trước ngày mở cửa chính thức vào đợt cuối năm nay, Thư viện ngoài trời Seoul còn hợp tác với Đài thiên văn của thủ đô Seoul tổ chức chương trình "Thư viện đêm hè" với các hoạt động như quan sát sao, chiếu phim khoa học viễn tưởng và hòa nhạc cello từ ngày 22-24/8. Ngoài ra, chương trình đọc sách bên dòng suối Cheonggye (Thanh Khê) mang tên "Đọc sách bên dòng suối trong lành" cũng sẽ diễn ra từ ngày 28-31/8.