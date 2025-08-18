Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bác tin Mỹ xem xét nắm giữ cổ phần Điện tử Samsung

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/8 bác bỏ thông tin truyền thông nước ngoài đưa tin rằng Chính phủ Mỹ đang xem xét phương án nắm giữ cổ phần của hãng điện tử Samsung (Hàn Quốc) để đổi lấy khoản trợ cấp chíp bán dẫn, nhấn mạnh đây chỉ là tin đồn không có cơ sở.Bà Kang cho biết hiện chưa có doanh nghiệp Hàn Quốc nào nhận trợ cấp chíp bán dẫn từ Chính phủ Mỹ. Phía doanh nghiệp cũng xác nhận rằng chưa nhận được bất kỳ liên lạc của Chính phủ Mỹ về vấn đề này. Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống nhận định đây chỉ là những tin đồn được lan truyền nhằm sử dụng như một đòn bẩy trước các cuộc đàm phán.Trước đó, hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/8 (giờ địa phương) đưa tin Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Chính phủ Mỹ đang xem xét phương án sử dụng gói trợ cấp theo “Đạo luật chíp bán dẫn” để nắm giữ cổ phần tại Intel. Đặc biệt, Bộ trưởng Lutnick còn để ngỏ khả năng Chính phủ Mỹ sẽ xem xét khả năng tương tự với các công ty chíp bán dẫn khác như TSMC (Đài Loan) và Điện tử Samsung (Hàn Quốc).