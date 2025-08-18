Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc tại quảng trường Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc sẽ tổ chức triển lãm đặc biệt về tư liệu quốc gia mang tên “80 năm lịch sử tiếp nối bằng ánh sáng” tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) từ ngày 23-31/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (15/8/1945-15/8/2025).Triển lãm lần này tái hiện hành trình của Hàn Quốc sau ngày giải phóng, với 80 trụ cột được dựng lên tại quảng trường Gwanghwamun, kết hợp trình chiếu đèn LED cùng hơn 160 hiện vật và tư liệu quý.Triển lãm bao gồm 5 chủ đề với phần mở đầu là “Niềm hân hoan ngày ấy”, tiếp nối là các giai đoạn thành lập Chính phủ, chia cắt và chiến tranh, phát triển kinh tế, tiến trình dân chủ, Hàn Quốc trong lòng thế giới.Phần mở đầu tái hiện lại khoảnh khắc độc lập với video người dân tràn ra đường reo hò khi nghe tin giải phóng và lễ ký kết văn kiện đầu hàng của thực dân Nhật. Phần 1 tái hiện tiến trình thành lập Chính phủ Hàn Quốc, còn phần 2 trưng bày những tư liệu về sự chia cắt, chiến tranh và nỗ lực kiến tạo hòa bình. Đặc biệt, lần đầu tiên công chúng sẽ được nghe lại bản tin tiếng Hàn của Đài tiếng nói Hoa Kỳ công bố tin Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện năm 1945, cũng như các đoạn ghi âm phỏng vấn người tị nạn trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Phần 3 và 4 giới thiệu về tiến trình công nghiệp hóa và dân chủ hóa thông qua các tư liệu về thợ mỏ, y tá Hàn Quốc sang Đức lao động, cũng như những hình ảnh, hiện vật từ phong trào đấu tranh dân chủ. Phần cuối giới thiệu diện mạo của nước Đại Hàn Dân Quốc ngày nay được thế giới công nhận qua thành tựu K-contents, công nghệ tiên tiến và thể thao.Khép lại, phần kết tái hiện thông điệp hy vọng mà thế hệ hôm nay gửi gắm để nối liền quá khứ và tương lai của Hàn Quốc, thông qua bức “Bức tường tương tác” được thể hiện bằng sự tham gia trực tiếp của người xem.