Photo : YONHAP News

Vào ngày 21/8 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ như CNN và tạp chí Time đồng loạt đăng tải bài viết phân tích sâu về cơn sốt "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ KPop), bộ phim hoạt hình lấy bối cảnh Hàn Quốc phát trên nền tảng Netflix đang gây sốt toàn cầu. Bên cạnh đó, tờ USA Today và trang Gold Derby cũng đồng loạt ca ngợi sức lan tỏa và giá trị nghệ thuật của bộ phim này tại thị trường Mỹ.Tạp chí Time đăng tải bài viết với tiêu đề "KPop Demon Hunters đã chinh phục thế giới như thế nào", trong đó phân tích những yếu tố làm nên thành công vang dội của bộ phim, được coi là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mùa hè năm nay.Tạp chí này đã phỏng vấn ê-kíp sáng tạo gồm nữ đạo diễn gốc Hàn Maggie Kang, người dẫn dắt dự án, đồng đạo diễn Chris Appelhans, giám đốc sản xuất Ian Eisendrath, cùng nhạc sĩ kiêm ca sĩ EJAE - tác giả nhiều ca khúc trong phim, để lý giải quá trình hình thành tác phẩm.Theo Time, "KPop Demon Hunters" cũng giống như một nhóm nhạc thần tượng hàng đầu không chỉ nổi bật ở một khía cạnh. Bộ phim hoạt hình này kể về một nhóm nữ thần tượng hóa thân thành đội săn quỷ, khéo léo kết hợp yếu tố hài hước, hành động, âm nhạc và kinh dị siêu nhiên, mang lại giá trị cảm xúc lớn cùng sức hút khiến khán giả phải xem đi xem lại. Time phân tích thêm việc lồng ghép tinh tế nhiều yếu tố văn hóa Hàn Quốc cùng sự hoàn thiện xuất sắc của âm nhạc, trục cốt lõi của bộ phim, đã củng cố niềm tin vào tính phổ quát ngay trong sự đặc thù văn hóa.Cùng ngày, CNN đăng tải bài viết với tiêu đề “KPop Demon Hunters càn quét mùa hè”, nhận định thành công của bộ phim chính là một cơ hội khác để lý giải cách K-pop chinh phục nền văn hóa đại chúng. CNN đánh giá bộ phim đã kết hợp thành công hai thể loại mạnh mẽ là K-pop và trừ tà siêu nhiên. Hơn nữa, loạt ca khúc trong album nhạc phim trở thành hit cũng góp phần lan tỏa sức hút toàn cầu. Đáng chú ý, CNN nhấn mạnh ba ca khúc chính "Golden", "Your Idol" và "Soda Pop" đều lọt vào Top 10 bảng xếp hạng "Hot 100" của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), điều mà trong lịch sử mới chỉ có hai album nhạc phim khác làm được.Trong khi đó, trang Gold Derby cùng ngày đăng bài viết với tiêu đề “Đúng vậy, KPop Demon Hunters là ứng viên xứng đáng cho Oscar”, cho biết bộ phim hiện được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc trong phim xuất sắc nhất.Gold Derby cũng chỉ ra rằng bộ phim hiếm hoi nhận được tình cảm từ cả giới phê bình lẫn khán giả, với số điểm 97/100 trên nền tảng phê bình phim toàn cầu Rotten Tomatoes. Tính đến ngày công bố, hơn 5.000 khán giả đã tham gia chấm điểm trên Rotten Tomatoes, trang web tổng hợp đánh giá phim và chương trình truyền hình, với điểm trung bình 91/100.