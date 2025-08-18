Người nước ngoài phải cư trú tối thiểu hai năm nếu muốn mua nhà ở Seoul và khu vực lân cận

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 21/8 công bố quyết định chỉ định toàn bộ thủ đô Seoul, cùng 7 quận thuộc thành phố Incheon và 23 thành phố, huyện thuộc tỉnh Gyeonggi là "Khu vực cấp phép giao dịch đất đai với người nước ngoài".Từ tháng 3 năm nay, khi phạm vi áp dụng chế độ cấp phép giao dịch đất đai được mở rộng tại các quận Gangnam, Seocho, Songpa và Yongsan (Seoul), các giao dịch mua nhà không nhằm mục đích để ở thực tế đã bị hạn chế dẫn đến giao dịch nhà ở của người nước ngoài tại các khu vực này có xu hướng giảm, nhưng tổng giao dịch trên toàn địa bàn thủ đô ngược lại vẫn tiếp tục tăng.Thống kê cho thấy trong ba năm gần đây, giao dịch nhà ở của người nước ngoài tại khu vực thủ đô và lân cận tăng bình quân khoảng 26% mỗi năm.Chính phủ ngày 27/6 vừa qua đã công bố phương án tăng cường quản lý nợ hộ gia đình, giới hạn tối đa khoản vay thế chấp nhà tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô là 600 triệu won (428.600 USD). Tuy nhiên, người nước ngoài lại không thuộc đối tượng áp dụng, làm dấy lên tranh cãi về phân biệt đối xử ngược với người dân trong nước và lo ngại về hành vi đầu cơ. Lần này, Chính phủ quyết định chỉ cho phép người nước ngoài mua nhà ở tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô nếu nhằm mục đích để ở.Tất cả các giao dịch nhà ở của người nước ngoài tại khu vực bị chỉ định sẽ cần phải xin cấp phép. Nếu được cấp phép, người mua phải chuyển đến ở tại đó trong vòng 4 tháng và cư trú thực tế trong vòng hai năm.Bộ Địa chính cho biết sẽ duy trì chế độ này trong vòng một năm kể từ ngày 26/8, và có thể gia hạn thêm nếu xét thấy cần thiết.