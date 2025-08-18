Ả-rập Xê-út cân nhắc nhường quyền đăng cai Đại hội thể thao mùa đông châu Á 2029 cho Hàn Quốc hoặc Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tờ thời báo tài chính Financial Times (FT) của Anh ngày 20/8 (giờ địa phương) dẫn nhiều nguồn tin cho biết Ả-rập Xê-út đang gặp khó khăn trong việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết phục vụ cho Đại hội thể thao mùa đông châu Á (Asian Winter Games) 2029, và hiện đang tìm kiếm quốc gia thay thế.Theo các nguồn tin, giới chức Ả-rập Xê-út đã thảo luận nội bộ về khả năng để Hàn Quốc hoặc Trung Quốc đăng cai giải đấu năm 2029, còn nước này sẽ chuyển sang tổ chức kỳ tiếp theo vào năm 2033.Hàn Quốc và Trung Quốc được xem là lựa chọn thay thế hàng đầu nhờ từng lần lượt tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông vào các năm 2018 và 2022, đồng thời sở hữu hạ tầng cũng như kinh nghiệm vận hành cần thiết. Tuy nhiên, cả hai nước này đều khẳng định chưa từng có bất kỳ cuộc thảo luận nào với phía Ả-rập Xê-út.Đại hội thể thao mùa đông châu Á từng bị gián đoạn sau kỳ tổ chức tại Sapporo (Nhật Bản) năm 2017, và chỉ mới được khôi phục sau 8 năm bằng giải đấu ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) tháng 2 vừa qua. Nguyên nhân là dù chi phí tổ chức khổng lồ, sự kiện này không nhận được nhiều sự quan tâm như Olympic và hiệu quả quảng bá cũng không chắc chắn, khiến các nước ít mặn mà.Thêm vào đó, thể thao mùa đông gắn liền với tuyết và băng, nên thường chỉ diễn ra ở những quốc gia có khí hậu lạnh. Ở châu Á, số nước đáp ứng điều kiện này không nhiều, do đó từ trước đến nay chỉ có 4 quốc gia đăng cai được sự kiện này là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Kazakhstan.Trong bối cảnh đó, quyết định gây bất ngờ của Ả-rập Xê-út khi nộp đơn và được chọn đăng cai giải đấu 2029 vào tháng 10/2022 đã thu hút nhiều sự chú ý. Sự kiện dự kiến được diễn ra tại Neom City, dự án siêu đô thị thông minh đang được xây dựng ở phía Tây nước này. Các nội dung thi đấu có khả năng sẽ được diễn ra tại Trojena, một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn tại vùng núi Noem ở độ cao 2.600m so với mực nước biển. Ả-rập Xê-út quảng bá rằng nơi đây sẽ trở thành “trung tâm thể thao mùa đông đẳng cấp thế giới” với đường trượt tuyết, khách sạn, spa và sân golf, nhưng tiến độ còn rất xa vời.Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) ngày 22/8 cho biết Chủ tịch Ủy ban Ryu Seung-min ngày 28/7 vừa qua đã có buổi gặp với ông Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani, Chủ tịch Ủy ban Olympic Qatar đồng thời là ứng cử viên duy nhất cho chức Chủ tịch mới của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), cùng ông Husain Al Musallam, Tổng giám đốc OCA tại Singapore.Phía OCA được cho là đã đặt câu hỏi liệu Hàn Quốc có sẵn sàng đăng cai Đại hội thể thao mùa đông châu Á 2029 trong bối cảnh Ả Rập Xê Út gặp khó khăn trong công tác tổ chức hay không. Đáp lại, ông Ryu trả lời sẽ trao đổi với Chính phủ.