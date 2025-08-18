Cảnh sát Philippnes lập Nhóm chuyên trách hỗ trợ công dân Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Philippines, Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống (PAOCC) nước này đã phối hợp với Đại sứ quán mở chính thức Nhóm chuyên trách hỗ trợ công dân Hàn Quốc “Korean Help Desk” tại 8 Sở Cảnh sát trên toàn quốc.Đại sứ quán nhấn mạnh đây là lần đầu tiên cảnh sát Philippines thành lập một đơn vị chuyên trách dành riêng cho công dân của một quốc gia, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ nước này trong việc bảo vệ người Hàn Quốc.“Korean Help Desk” được đặt tại 8 địa điểm, bao gồm các khu vực tập trung đông người Hàn như Manila, Angeles, Olongapo, Tarlac ở phía Bắc đảo Luzon, cùng với khu vực Cebu ở miền Trung. Các đơn vị này sẽ đảm nhiệm việc ứng phó nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời trong trường hợp công dân Hàn Quốc gặp phải tội phạm hoặc sự cố liên quan.Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ án nghiêm trọng liên quan đến công dân Hàn Quốc tại Philippines. Trước tình hình này, Đại sứ quán Hàn Quốc đã nhiều lần yêu cầu Chính phủ Philippines đưa ra các biện pháp đối phó để bảo vệ an toàn cho người dân Hàn Quốc ở nước sở tại. Sau đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chỉ thị Cảnh sát thành lập một nhóm chuyên trách nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc.Đại sứ Hàn Quốc tại Philippines Lee Sang-hwa nhấn mạnh đây là một biện pháp thiết thực nhằm nâng cao an toàn cho cộng đồng Hàn kiều và du khách Hàn Quốc, đồng thời cũng là cơ hội quan trọng để củng cố hơn nữa quan hệ tin cậy và hợp tác giữa hai nước, được nâng cấp thành đối tác chiến lược từ năm ngoái.Trước đó, vào tháng 4 năm nay, một du khách Hàn Quốc đã thiệt mạng trong vụ cướp có vũ trang do băng nhóm đi xe máy gây ra tại thành phố Angeles. Tháng 3 cùng năm, tại khu phố sầm uất Malate ở Manila, một nam công dân Hàn Quốc khác cũng bị bắn chết bởi hai tên cướp khi chúng định giật đồ.Vào tháng 10/2016, một vụ việc gây chấn động đã xảy ra khi doanh nhân Hàn Quốc sống tại Angeles bị ba cảnh sát đương nhiệm bắt cóc và sát hại ngay tại nhà riêng, dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Những kẻ phạm tội đều đã bị tuyên án tù chung thân, nhưng còn một kẻ chủ mưu đã trốn thoát, hiện vẫn đang bị truy nã.